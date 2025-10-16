Enviaron a la cárcel a exjefe de bomberos de Itagüí, ¿qué señaló la Fiscalía?

Misael Cadavid es investigado por irregularidades en seis contratos con el Área Metropolitana del Valle del Aburrá. Foto: Waldir Bolivar

Tras una semana de audiencias, la juez 07 Penal Municipal de Control de Garantías decidió enviar a la cárcel a Misael Cadavid, exjefe de bomberos de Itagüí, y a María Yaneth Rúa, exfuncionaria del área metropolitana del Valle del Aburrá, quienes son investigados por presunta corrupción en seis contratos interadministrativos entre las dos entidades que suman cerca de $18.000 millones.

Cadavid fue capturado el pasado 6 de octubre, junto a Rúa y Elkin de Jesús Gonzáles Correa, quienes estuvieron detrás de los seis contratos, que se firmaron entre 2020 y 2021, y de los que se habrían apropiado de $2.481 millones, que habrían sido usados en la campaña de Cadavid al Congreso en 2022.

En medio de las audiencias, que se realizaron desde el día de la captura, la Fiscalía mostró una serie de pruebas que evidenciarían cómo estas tres personas habrían cometido irregularidades para quedarse con el dinero. En el entramado también se mencionó la presunta participación de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, que para entonces era el alcalde de Medellín, y el ex subdirector financiero del Área Metropolitana del Valle del Aburrá, Álvaro Villada.

Entre las pruebas hay audios en el que se escucha cómo inflarían los precios en las facturas que se pagaban por kits de bioseguridad, insumos y hasta refrigerios, así como se habría adaptado un presunto plan para ocultar el entramado de corrupción, cuando las autoridades comenzaron a investigar las irregularidades.

Sumado a esto, en una inspección en la sede de Bomberos de Itagüí se hallaron facturas falsas con, por ejemplo, recargas a celulares de líderes comunitarios que no se hicieron y recibos inflados. Sobre esto último, se escuchó el testimonio del transportador Juan Andrés Gómez, a quien le hicieron una factura por COP 120 millones, por un servicio que costó COP 27 millones.

“Se ha podido establecer que se hicieron de manera directa, sin el lleno de los requisitos legales, violando los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva”, indicó la Fiscalía.

Ante esto, la juez decidió enviar a la cárcel a Misael Cadavid, quien es acusado por los delitos de celebración indebida de contratos y seis peculados por apropiación; y a María Yaneth Rúa, señalada por interés indebido en la celebración de contratos y seis peculados por apropiación.

En el caso de Elkin de Jesús Gonzáles Correa, quien estuvo a cargo de uno de los seis contratos en los que se registraron irregularidades, la jueza decidió dejarlo en libertad debido a que consideró que no podría obstruir la justicia.

La decisión fue apelada por la defensa de Cadavid y Rúa. Las autoridades no descartaron que en medio del proceso se puedan incluir a más personas involucradas en el entramado de corrupción.