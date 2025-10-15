Lo que se sabe del feminicidio de la lideresa Luz Eneida Hinestroza en Chocó

Imagen de referencia. El feminicidio se registró en medio de las fiestas patronales e el Medio Baudó. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran rechazo ha causado entre la comunidad del Medio Baudó el asesinato de la lideresa Luz Eneida Hinestroza, quien el pasado lunes 13 de octubre habría sido atacada con arma blanca por su pareja sentimental, en medio de las fiestas patronales en el corregimiento del Torreidó.

Lea: Encontraron muerto y con signos de tortura a venezolano en hotel en Medellín

El hecho es tratado como un feminicidio, debido a que la agresión se registró luego de que se diera una discusión entre la pareja. El sujeto sacó el arma blanca y agredió en varias ocasiones a Hinestroza, antes de huir del lugar.

El crimen ha sido rechazado desde diferentes sectores que han pedido celeridad en la justicia. Por un lado, la Defensoría del Pueblo exigió “a las autoridades competentes resultados en la investigación y sanción de este crimen, así como acciones efectivas para prevenir todas las formas de violencia que ponen en riesgo a las mujeres del Chocó”.

Rechazamos el feminicidio ocurrido hoy, 13 de octubre de 2025, en el municipio del Medio Baudó, en el que fue víctima la lideresa Luz Eneida Hinestroza Mosquera (Alexandra), al parecer a manos de su pareja sentimental, quien se fugó del lugar de los hechos.



Luz Eneida era… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 14, 2025

Por su parte, la alcaldía del Medio Baudó, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, repudió el asesinato, mientras que la personera municipal, Naren Winny Copeto, resaltó que se trata de un caso preocupante, debido a que “la víctima contaba con medidas de protección preventiva y que su caso estaba siendo evaluado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo cual evidencia la grave situación de riesgo que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos en el territorio”

Le puede interesar: Ataque sicarial dejó dos muertos en el puente Siete de Abril de Barranquilla

Luz Eneida Hinestroza Mosquera, también llamada Alexandra, era reconocida lideresa social de la comunidad de Puerto Meluk, representante legal de la organización de mujeres Asomepaz en Medio Baudó y defensora de las organizaciones de la región.

Sobre su trabajo, la Defensoría del Pueblo indicó que era “una figura clave en el Consejo Comunitario Mayor del Río Baudó y sus Afluentes (ACABA) donde lideraba procesos organizativos y comunitarios en la subregión”.

De acuerdo con Indepaz, el asesinato de Hinestroza es el número 156 contra un defensor de derechos humanos en el país. Las autoridadesindicaron que investigan las motivaciones del crimen.