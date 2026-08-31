Vuelve el pico y placa habitual a Cali: esto cambia desde el 1 de septiembre

Imagen de referencia. La restricción vuelve a su esquema habitual de lunes a viernes, mientras continúan las intervenciones en algunos sectores afectados por el terremoto. Foto: Alcaldía de Cali

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A partir del martes 1 de septiembre de 2026, Cali retomará la aplicación habitual del pico y placa, por lo que se suspenden las medidas excepcionales adoptadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La restricción volverá a operar de lunes a viernes con dos dígitos por día, como funcionaba antes de las medidas especiales. Además, se suspende el pico y placa excepcional que se había previsto para los fines de semana en algunas zonas de la ciudad.

¿Qué cambia desde este martes?

Con el regreso del esquema habitual, los conductores deberán cumplir nuevamente la restricción de acuerdo con el último dígito de la placa de su vehículo y el día correspondiente.

La Secretaría de Movilidad señaló que vuelven las condiciones ordinarias del pico y placa para planear sus recorridos, por lo que operará de lunes a viernes, de acuerdo con el último dígito de la placa:

Lunes: 9-0

Martes: 1-2

Miércoles: 3-4

Jueves : 5-6

Viernes: 7-8

Zonas en las que se recomienda evitar transitar

Aunque ya no va a haber restricciones especiales, la Secretaría de Movilidad hizo un llamado a conductores, motociclistas y demás actores viales para evitar desplazamientos innecesarios por los sectores donde todavía se adelantan intervenciones. Entre los puntos señalados por las autoridades están:

Sector de Imbanaco.

Calle 5 con carrera 44.

Sector de la Plaza de Toros.

Mall Plaza.

Carrera 44 con calle 9, sector de la Novena.

La recomendación aplica especialmente para quienes no tengan necesidad de desplazarse por estos corredores, con el propósito de facilitar las labores de los organismos que continúan atendiendo la emergencia.

Las autoridades explicaron que todavía se presentan cierres e intervenciones relacionados con los daños ocasionados por el terremoto. Reducir el tránsito innecesario permite facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, disminuir la congestión y mejorar las condiciones de seguridad para quienes necesitan movilizarse por estos sectores.

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“Si bien seguimos avanzando en la atención de las zonas afectadas por el terremoto, es fundamental que los ciudadanos contribuyan evitando desplazamientos innecesarios. La movilidad segura y responsable es un compromiso de todos”, afirmó Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali.

La Secretaría de Movilidad añadió que continuará monitoreando el comportamiento del tránsito y entregará información sobre cualquier modificación o novedad relacionada con la movilidad en las zonas que permanecen bajo intervención.