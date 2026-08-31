Lucas llegó a Bucaramanga: los médicos definirán si el niño necesita un nuevo corazón

El video en el que el niño pidió ayuda al Gobierno se volvió viral y llevó a la Nueva EPS a gestionar su traslado a la Fundación Cardiovascular. Foto: Istock

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Lucas Francesco Murillo García, un niño cucuteño de siete años, enfrenta una compleja situación de salud que podría llevarlo a necesitar un trasplante de corazón. El menor de edad nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía congénita en la que el corazón no se desarrolla adecuadamente, lo que lo ha obligado a someterse a diferentes procedimientos.

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A lo largo de su vida, Lucas ha superado tres cirugías a corazón abierto y actualmente presenta una profunda cianosis, además de un grado moderado de hipertensión pulmonar. Su condición ha generado preocupación entre sus familiares, quienes durante cerca de un año han buscado la autorización de exámenes y procedimientos necesarios para determinar cuál debe ser el siguiente paso en su tratamiento.

El caso se conoció públicamente luego de que Lucas y su familia difundieran un video en redes sociales en el que el menor pidió ayuda al Gobierno Nacional: “mi mamita lleva un año luchando para que se me autoricen unos exámenes”, dijo el niño en la grabación. También hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella, “yo no quiero morir”.

Lucas ya está en Bucaramanga

Tras la difusión del video, el Gobierno nacional intervino en el caso y la Nueva EPS coordinó el traslado del menor de edad a Bucaramanga, donde será atendido por especialistas de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

Fue trasladado desde Cúcuta en un avión medicalizado debido a la complejidad de su estado de salud y al riesgo que representaría un vuelo comercial. El traslado contó con personal médico especializado y permitió que Lucar llegara a la Fundación Cardiovascular, institución en la que había recibido atención desde recién nacido.

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Una vez allí, el equipo médico realizará una evaluación completa que incluye cateterismo, ecocardiogramas y otros estudios especializados. Los resultados serán determinantes para establecer cuál es el procedimiento que necesita Lucas.

¿Cirugía de Fontan o trasplante?

Los especialistas estudian principalmente dos posibilidades. La primera es que Lucas pueda continuar con el proceso quirúrgico para pacientes con corazón univentricular mediante una cirugía de Fontan, procedimiento que completa la circulación después de las intervenciones realizadas previamente.

La segunda alternativa es evaluar si el niño puede ser candidato a un trasplante cardíaco. Incluso se ha mencionado un implante de corazón artificial, aunque los médicos deberán conocer primero los resultados de los estudios antes de determinar cuál opción es viable.

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El presidente de la Fundación Cardiovascular explicó que no es posible establecer todavía cuál será el procedimiento definitivo ni hablar de expectativas. La decisión dependerá de los resultados de la evaluación hemodinámica y otros exámenes. Por ahora, el niño permanece bajo atención especializada en Bucaramanga, mientras su familia espera respuestas que definan el camino para continuar con su tratamiento.