Suspenden obras en Medellín por incumplir normas urbanísticas en zona ambiental

Las autoridades inspeccionaron varias edificaciones en Santa Elena y suspendieron cuatro obras por posibles irregularidades. Foto: Alcaldía de Medellín

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Los controles a las construcciones que incumplen las normas urbanísticas llegaron hasta uno de los sectores de mayor importancia ambiental de Medellín. En el corregimiento de Santa Elena, las autoridades suspendieron cuatro construcciones que presentaban posibles incumplimientos de las normas urbanísticas y que se encontraban en una zona con especial valor ambiental y patrimonial.

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Los operativos, liderados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, se realizaron en la Reserva Forestal Protectora del Río Nare y en la zona arqueológica de la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas, específicamente en la vereda Piedras Blancas- Matasano, sector Alto de la Mora. Además de las cuatro obras suspendidas, las autoridades investigan otras 85 edificaciones para establecer si cumplen con las disposiciones requeridas.

Las construcciones que están bajo investigación

La Alcaldía de Medellín explicó que cada uno de los casos identificados será revisado y documentado para establecer las condiciones en las que fueron levantadas las edificaciones. Los informes serán remitidos a la Corregiduría de Santa Elena, entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes.

La preocupación de las autoridades no está relacionada únicamente con el cumplimiento de las normas para construir. El sector intervenido cuenta con fuentes hídricas, riqueza arqueológica y áreas de protección ambiental, por lo que una ocupación irregular podría generar impactos sobre espacios considerados estratégicos para la ciudad y la región.

Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial explicó que “los operativos buscan detectar las posibles ocupaciones antes de que estas terminen consolidándose. Una construcción que avance sin cumplir las normas puede generar afectaciones sobre espacios que tienen un valor ambiental y patrimonial para toda la ciudad y la región, por eso debemos identificarlas a tiempo”.

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El secretario también advirtió sobre “la posibilidad de que algunas de las construcciones estén relacionadas con procesos de loteo ilegal o venta irregular de terrenos”, por lo que las autoridades avanzarán en la revisión de cada caso para establecer si existe una problemática de ocupación más amplia.

Antes de comprar un lote, haga verificaciones

La Administración Distrital hizo un llamado a las personas interesadas en adquirir terrenos o iniciar proyectos de construcción para que, antes de cualquier inversión, verifiquen la situación jurídica del predio, su propietario, el uso permitido del suelo y las licencias o permisos necesarios para desarrollar una obra.

La recomendación busca evitar que los ciudadanos compren terrenos con estricciones ambientales, urbanísticas o patrimoniales que posteriormente impidan desarrollar los proyectos previstos. Mientras avanzan las verificaciones en Santa Elena, las autoridades mantendrán los controles sobre las construcciones identificadas y determinarán si se requieren nuevas actuaciones administrativas.

El objetivo es evitar que las ocupaciones irregulares se consoliden y proteger las áreas ambientales, las fuentes hídricas y el patrimonio arqueológico de Medellín.