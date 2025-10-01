Camargo en la Corte, las movidas del Banrep, reforma a la salud y más en el Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Camargo se posesiona como magistrado de la Corte Constitucional

El pasado 3 de septiembre Carlos Camargo fue elegido por el Senado de la República como magistrado de la Corte Constitucional, y empezará a ejercer desde esta semana. En específico, este miércoles primero de octubre, cuando reemplace al magistrado José Fernando Reyes Cuartas.

El nuevo magistrado, quien recibió 62 votos de los 103 posibles en el legislativo, además había sido elegido por el Congreso para ser Defensor del Pueblo, entre los años de 2020 y 2024.

Por otro lado, Camargo también ocupó el cargo de magistrado y presidente encargado del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el 2014 y 2016.

El togado Camargo llega a completar una sala integrada por tres magistradas y cinco magistrados, y ocupará una de las funciones públicas más prestigiosas y de mayor responsabilidad en el país, dado que la alta corte se encarga de vigilar el cumplimiento de la Constitución.

🔴 Continúa el debate de la reforma a la salud en el Congreso

Luego de que el pasado martes se levantara la sesión, el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado continuará este miércoles, 1 de octubre, a partir de las 9:00 a.m. La discusión se retomará con la intervención del senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, para seguir debatiendo su ponencia de archivo.

Durante la jornada de ayer, Barrera recordó que fue precisamente en la Comisión Séptima donde se cayó la reforma a la salud del Gobierno en 2024, además de que criticó el costo que tendrá la propuesta que respalda el gobierno de Gustavo Petro. El congresista, en suma, pidió que se declarara sesión informal para poder escuchar a siete invitados, entre ellos Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente global de salud del Grupo Keralty, el mayor accionista de la EPS Sanitas.

Por su parte, Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico y coordinadora ponente de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional, respondió que la ponencia de archivo expuesta por Barrera está basada en “suposiciones injustificadas”. Peralta aseguró que la propuesta sí cuenta con un estudio técnico y científico “presentado por la Organización Mundial de la Salud y basado en la Organización Panamericana de la Salud”.

🔴 Expectativa por decisión del CNE sobre campaña Petro

Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirán este martes 1 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, en una nueva sala plena para abordar una agenda que incluye la decisión de sancionar o no a la campaña del Pacto Histórico en 2022 por posible violación del tope de gastos en más de $3.500 millones.

La ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz plantea que sí hubo una violación de topes y pide sancionar, entre otros, a Ricardo Roa (gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol), Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto (auditora) con multas económicas.

🔴 Banrep juega a la defensiva: tasas congeladas y rompe con el FMI

El Banco de la República mantuvo este martes la tasa de interés en 9,25 %, priorizando el control de una inflación que repuntó a 5,1 % en agosto y se resiste a bajar hacia la meta del 3 %. La junta, dividida (4-2-1), ignoró las presiones del Gobierno para un recorte, señalando que el momento de abaratar el crédito aún no llega. La decisión refleja cautela extrema ante riesgos como la política comercial de EE.UU. y la tensión fiscal local.

En paralelo, el Emisor canceló la línea de crédito flexible con el FMI, un blindaje de US$8.100 millones que ya estaba suspendido. Aunque el gerente Leonardo Villar aseguró que las reservas de USD 65.000 millones dan tranquilidad, analistas ven la medida como una señal de deterioro en la confianza internacional sobre las finanzas públicas colombianas, justo cuando el déficit fiscal proyectado para 2025 es uno de los más altos de la historia reciente.

🔴 Primer cierre de gobierno en Estados Unidos desde 2019

La propuesta republicana en el Congreso de Estados Unidos que buscaba extender la financiación federal hasta el 21 de noviembre no alcanzó este martes los votos necesarios para evitar el cierre de Gobierno que entró en vigor a media noche.

Con 55 votos a favor y 45 en contra, la propuesta no alcanzó los 60 necesarios para ser aprobada y permitir así que ambas bancadas tendrán otras siete semanas para negociar el presupuesto íntegro para el próximo ejercicio fiscal.

Aunque los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, se desviaron de la postura de su partido y respaldaron la moción, los votos no fueron suficientes para ratificar la medida republicana, ya que necesitaba de siete apoyos demócratas.

Tras este intento fallido, el republicano John Barasso, líder adjunto de la mayoría republicana en el Senado, anunció que la cámara votaría nuevamente hoy sobre la medida de financiación temporal, que ya aprobó la Cámara de Representantes el pasado 18 de septiembre.

Poco antes de este intento fallido para evitar el cierre, también fracasó en el Senado la propuesta de los demócratas que pretendía ampliar los créditos fiscales que reducen el costo de las primas de seguros de salud para las millones de personas cubiertas por el Obamacare.

Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.

🔴 Convocatoria para La Vuelta 2025

La Vuelta 2025, feria de editoriales independientes, se realizará del 11 al 16 de diciembre en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. La convocatoria, abierta hasta el 15 de octubre a las 6:00 p. m., está dirigida a proyectos editoriales con al menos un año de existencia y con sede en Bogotá que quieran participar como expositores y comercializar sus publicaciones. Los resultados se publicarán el 5 de noviembre en la página web de BibloRed.