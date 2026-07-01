¿Cambió de celular? Así puede recuperar su cédula digital sin volver a tramitarla

Imagen de referencia. Si cambia de dispositivo o pierde su celular, deberá solicitar un nuevo código QR ante la Registraduría para volver activar la cédula digital. Foto: Registraduría Nacional

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Si cambio de celular, perdió el dispositivo o fue víctima de un robo, no tendrá que volver a sacar la cédula digital. La registraduría Nacional del Estado Civil permite reactivarla en otro equipo mediante un procedimiento sencillo, aunque existan algunas restricciones sobre su uso en varios dispositivos.

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La cédula digital es un documento complementario a la cédula física que permite identificarse desde el celular para diferentes trámites y servicios. Sin embargo, al estar vinculada a un único dispositivo, cualquier cambio de teléfono obliga a realizar una nueva activación.

¿Se puede tener la cédula digital en dos celulares?

No. La cédula digital solo puede permanecer activa en un dispositivo móvil al mismo tiempo.

Si el ciudadano descarga y activa la aplicación en un nuevo celular, la sesión del dispositivo anterior se desactiva automáticamente. En caso de querer volver a usarla en ese equipo, será necesario solicitar un nuevo código de activación.

¿Qué hacer si cambia de celular o pierde el dispositivo?

Si cambia de teléfono, o si el celular fue robado o extraviado, la Registraduría recomienda solicitar un nuevo código QR de activación o consultando por el Portal Oficial de la Registraduría.

En la solicitud deberá incluir sus datos personales y de contacto para que la entidad pueda generar un nuevo código. En caso de hurto, además del trámite ante la Registraduría, también se recomienda reportar el hecho ante el operador de telefonía móvil para evitar posibles casos de suplantación.

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Una vez la Registraduría envía el nuevo código QR, este solo permanece vigente durante 10 días calendario, por lo que es recomendable realizar la activación lo antes posibles.

¿Cómo activar nuevamente la cédula digital?

Después de recibir el código QR deberá:

Descargar la aplicación Cédula Digital Colombia desde Play Store o App Store.

Seleccionar la opción “Activar”.

Aceptar los términos y condiciones.

Realizar el reconocimiento fácil solicitado por la aplicación.

Crear un PIN de seis dígitos como método alternativo de acceso.

¿Qué celulares son compatibles?

Para utilizar la cédula digital, el dispositivo debe cumplir con algunos requisitos mínimos.