Registro de defunción en Colombia: ¿quién puede solicitarlo y cómo?

Foto de referencia. La inscripción del registro civil de defunción puede realizarse en registradurías, notarías autorizadas o consulados colombianos, según el lugar donde ocurra el fallecimiento. Foto: Registraduría

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El fallecimiento de una persona no solo implica una serie de acontecimientos funerarios, sino también trámites legales indispensables. Uno de los más importantes es el registro civil de defunción, documento que acredita oficialmente la muerte ante el Estado y permite adelantar procesos como sucesiones, reclamaciones de pensión, cancelación de la cédula y otros procedimientos administrativos.

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En Colombia, este trámite está regulado por el Decreto 1260 de 1970 y otras normas sobre registro civil. La inscripción puede realizarse en notarías, registradurías autorizadas o consulados colombianos cuando el fallecimiento ocurre en el exterior.

¿Qué es el registro civil de defunción?

El registro civil de defunción es el documento mediante el cual el Estado deja constancia oficial del fallecimiento de una persona.

Es importante no confundirlo con el certificado médico de defunción. Este último es expedido por el médico o por Medicina Legal y certifica la causa de la muerte, mientras que el registro civil corresponde a la inscripción oficial que posteriormente realizan la Registraduría o las notarías.

Este documento suele ser requerido para:

Iniciar procesos de sucesión o herencia.

Solicitar la pensión de sobrevivientes.

Cancelar la cédula del fallecido.

Tramitar la terminación de contratos o cuentas bancarias.

Adelantar procesos relacionados con seguros y entidades financieras.

¿Quién debe registrar la defunción?

La legislación establece que pueden realizar la inscripción:

El cónyuge o compañero permanente.

Un familiar.

Las personas que habitaban con el fallecido.

El médico tratante.

La funeraria.

El director de la clínica, hospital o institución donde ocurrió el fallecimiento.

Las autoridades de Policía cuando se trate de una persona no identificada o cuyo cuerpo no sea reclamado.

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En los casos de muerte natural, la inscripción debe realizarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al fallecimiento, de acuerdo con la normativa vigente.

Paso a paso para tramitar el registro de defunción:

Obtenga el certificado médico de defunción. Este documento es expedido por el médico tratante o por Medicina Legal cuando corresponda. Reúna los documentos necesarios. Generalmente se solicita el certificado médico, el documento de identidad del fallecido y el documento de identidad de quien realiza el trámite. Acuda a una registraduría, notaría autorizada o consulado colombiano. Allí deberá solicitar la inscripción del registro civil de defunción. Verifique la información registrada. Revise cuidadosamente que nombres, fechas y demás datos sean correctos antes de finalizar el trámite. Solicite una copia del registro civil de defunción. Este documento será el que normalmente exijan las diferentes entidades para adelantar los trámites posteriores.

¿Se puede consultar en línea?

Sí. La Registraduría Nacional dispone de una opción para consultar el estado del registro de defunción a través de sus canales oficiales.

Además, para algunas defunciones recientes registradas por instituciones de salud, también es posibles consultar la información disponible mediante el sistema RUAF-SISPRO, aunque este no reemplaza el registro civil cuando una entidad exige dicho documento.

¿Cuánto cuesta solicitar una copia?

La inscripción del registro civil de defunción tiene un tratamiento diferente al de la expedición de copias.

Si lo que necesita es una copia del registro ya inscrito, el valor para el 2026 es de COP 10.800 cuando se solicita de manera presencial y de COP 18.250 si se tramita en línea a través del portal de la Registraduría Nacional. Se recomienda verificar previamente los medios de pago y los canales habilitados nates de realizar el trámite.

¿Qué debe tener en cuenta?

Si la defunción ya fue inscrita, las copias pueden solicitarse posteriormente en las registradurías autorizadas del país. En la mayoría de los casos será necesario suministrar información que permita ubicar el registro, como nombres del fallecido, fecha de inscripción o número serial, si se conoce.

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También es recomendable conservar varias copias del documento, ya que suele ser solicitado por bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, notarías y otras entidades durante los diferentes trámites derivados del fallecimiento.