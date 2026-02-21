Se inauguró la Plaza de Variedades en Cartagena, nuevo escenario cultural junto al manglar

El espacio, ubicado en el Parque Espíritu del Manglar, fue inaugurado como un escenario para eventos culturales y turísticos al aire libre. Foto: Cortesía

La Alcaldía de Cartagena inauguró la Plaza de Variedades, un nuevo espacio para eventos culturales, turísticos y deportivos ubicado en el sector de Chambacú, dentro del Parque Espíritu del Manglar y con vista directa a la Laguna del Cabrero.

El proyecto se desarrolló sobre una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados e incluyó la construcción de un deck panorámico elevado, módulos gastronómicos desmontables, terrazas de esparcimiento y un escenario con tarima y graderías para espectáculos al aire libre.

Según la administración distrital, la intervención fue diseñada para integrarse al ecosistema del manglar mediante estructuras elevadas y apoyos puntuales que respetan la vegetación existente.

Estreno con el FICCI

La apertura del espacio coincidió con la presentación oficial de la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que realizó un homenaje al actor y productor colombo-italiano Salvatore Basile.

Durante la jornada inaugural también se proyectó al aire libre la película La estrategia del caracol, como parte de la programación cultural del festival.

En el acto, el alcalde destacó que el lugar pasa de ser un terreno sin uso definido a uno de actividades culturales permanentes. Desde el Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena (IPCC) señalaron que la plaza busca convertirse en un punto de encuentro para las artes y el turismo.

“Cartagena vive un gran momento. Hoy damos apertura a un gran espacio para la cultura, para el emprendimiento y para la felicidad. Lo que antes era un potrero olvidado hoy está convertido en un escenario de talla mundial que potenciará mucho más nuestro rol como referentes turísticos y ampliará la oferta cultural en la ciudad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Programación permanente

La Alcaldía informó que la Plaza de Variedades tendrá programación regular todos los fines de semana, con actividades deportivas en la mañana y eventos culturales en la tarde y noche, incluyendo teatro infantil, música en vivo y presentaciones artísticas.

“Es un ejemplo internacional de armonía y conexión entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Estamos seguros de que se convertirá en un nuevo corazón de Cartagena y sitio de referencia de talla mundial”, expuso Lucy Espinosa, directora del IPCC.

El nuevo espacio se suma a la oferta cultural del centro histórico y su zona de influencia, en donde se busca consolidar un escenario al aire libre para eventos masivos en el corazón de la ciudad.