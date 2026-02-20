Incendio arrasa complejo turístico en Mendihuaca y deja en ruinas a decenas de familias

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta desplegó dos máquinas y 15 unidades para controlar el incendio en Mendihuaca Foto: Archivo Particular

Un incendio de grandes proporciones destruyó, en la mañana del 20 de febrero, un complejo de cabañas y hostales ubicado en los kilómetros 38 y 39 de la Troncal del Caribe, en la vereda Mendihuaca, jurisdicción rural de Santa Marta. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la emergencia afectó 16 locales construidos en material liviano y dejó pérdidas millonarias para comerciantes y trabajadores del sector turístico.

“Yo estaba bañándome en el hostal cuando empezó a salir humo. Salí corriendo y ya todo se estaba quemando”, relató uno de los propietarios afectados. Desde ese momento, empleados, comerciantes y huéspedes intentaron rescatar electrodomésticos, camas, colchones, documentos y equipos, mientras las llamas avanzaban sin control.

De acuerdo con los testimonios, el fuego se propagó con rapidez debido al viento y a las condiciones de las estructuras. En cuestión de minutos, varias cabañas quedaron completamente destruidas ante la mirada de quienes habían invertido allí durante años.

Años de trabajo reducidos a cenizas

Según los afectados, al menos ocho hostales con cerca de cuatro años de funcionamiento quedaron totalmente destruidos. Otros establecimientos resultaron gravemente comprometidos. Las inversiones, explican, se realizaron de manera progresiva, con adecuaciones constantes, compra de equipos y mejoras para atender a turistas nacionales y extranjeros.

“Esto no se construyó de un día para otro. Hay préstamos, trabajo en familia y muchos años detrás”, contó una comerciante, aún en estado de shock. “Ver cómo se pierde todo así es muy duro”.

Los propietarios señalan que las pérdidas no solo incluyen infraestructura, sino también maquinaria, sistemas eléctricos, mobiliario, electrodomésticos y documentos. Por ahora, los daños económicos continúan en proceso de evaluación.

Durante la emergencia, los huéspedes —muchos de ellos extranjeros— ayudaron a evacuar, a cargar pertenencias y a mantener el orden en medio del caos.

Riesgo de propagación y evacuaciones

Mientras el incendio avanzaba, la principal preocupación era que se extendiera por toda la franja turística. A pocos metros, otros comerciantes desconectaron redes eléctricas, retiraron objetos inflamables y cerraron sus negocios de manera preventiva.

“El viento empujaba las llamas. Pensamos que se iba a quemar todo Mendihuaca”, recordó un trabajador del sector. Algunos establecimientos evacuaron ante el riesgo inminente.

Tras varias horas de labores, la emergencia fue controlada. Para entonces, gran parte de las estructuras ya había sido destruida.

Respuesta institucional y limitaciones

El reporte oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta indica que para atender la emergencia se dispusieron dos máquinas extintoras y 15 unidades. En las labores participaron también la Defensa Civil Colombiana, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Dibulla y miembros de la comunidad.

Sin embargo, varios comerciantes cuestionaron los tiempos de respuesta debido a la falta de infraestructura en la zona. “No es culpa de ellos. Hicieron lo que pudieron, pero no hay estación de bomberos aquí y les tocó pasar por donde está el puente colapsado”, señaló uno de los afectados.

La ausencia del puente Mendihuaca volvió a evidenciarse como un obstáculo para la atención oportuna de emergencias en este corredor turístico.

Una crisis que se profundiza

El incendio se suma a una serie de dificultades que enfrenta el sector. En enero, una avalancha afectó zonas cercanas a la Poza Encantada, uno de los principales atractivos turísticos del área. Posteriormente, el colapso del puente redujo la movilidad y el flujo de visitantes. A esto se agregaron las restricciones en el Parque Tayrona.

“Son tres golpes seguidos. No hemos podido recuperarnos”, afirmó un comerciante. “Así es muy difícil sostener los empleos, pagar deudas y mantener los negocios”. La mayoría de las familias de Mendihuaca depende directa o indirectamente del turismo, lo que convierte esta pérdida en un impacto social además de económico.

Entre la reconstrucción y la incertidumbre

Tras el incendio, los comerciantes agradecieron el apoyo de la comunidad, de los organismos de socorro y de los visitantes. La solidaridad fue clave para controlar la situación y evitar una tragedia mayor.

Las autoridades continúan consolidando información sobre las personas afectadas y las pérdidas totales. Mientras tanto, los damnificados intentan recuperar lo poco que quedó entre los restos calcinados. “Ahora no sabemos cómo vamos a seguir, pero no podemos irnos. Aquí está nuestra vida”, dijo una trabajadora del sector.

El incendio dejó en evidencia las debilidades en infraestructura, prevención y atención de emergencias en uno de los corredores turísticos más importantes del Caribe. Para la comunidad de Mendihuaca, el reto ahora es reconstruir en medio de una crisis que aún no da tregua.