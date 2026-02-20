Publicidad

Home

Colombia
Medellín

Murió la tigrilla lanuda rescatada con signos de maltrato en Medellín

El anuncio lo hizo el alcalde Federico Gutiérrez, quien agregó que el animal estuvo más de 70 horas en una unidad de cuidados intensivos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
21 de febrero de 2026 - 04:17 a. m.
Por las condiciones en las que se encontraba la tigrilla lanuda, se cree que pudo haber estado en cautiverio prolongado antes de que la abandonaran.
Por las condiciones en las que se encontraba la tigrilla lanuda, se cree que pudo haber estado en cautiverio prolongado antes de que la abandonaran.
Foto: Área Metropolitana del Valle del Aburrá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de la hembra de tigrillo lanudo que fue encontrada esta semana en el Cerro de las Tres Cruces con visibles signos de maltrato, que demostrarían que el animal habría estado en cautiverio y lo habrían abandonado.

Lea: El fatal accidente en moto en el que murió una mujer de 23 años en Floridablanca

“Pese al esfuerzo incansable de los equipos del Área Metropolitana del Valle del Aburrá. Fueron más de 70 horas en UCI con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto”, añadió el mandatario.

Según indicó el Área Metropolitana en el momento de su rescate, el animal presentaba señales de maltrato como desnutrición y parásitos, así como evidenciaba la extracción de sus colmillos, deshidratación severa y anemia.

Por ello, fue trasladada al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna (CAVR), al que ingresó dependiente de oxígeno, soporte térmico, alimentándose por sonda y bajo monitoreo permanente. Además, mientras estuvo internada presentó un paro cardiorrespiratorio.

Le puede interesar: Incendio arrasa complejo turístico en Mendihuaca y deja en ruinas a decenas de familias

Junto al tigrillo, las autoridades también hallaron un mono ardilla, trasladado de forma ilegal desde el Amazonas, que también registraba afectaciones por vivir en cautiverio, irregularidades en su crecimiento y estaba habituado al contacto humano, lo que reduce las posibilidades de reintroducirlo a su hábitat natural.

Ante esto, las autoridades han hecho llamados a la ciudadanía a no adquirir ni comercializar fauna silvestre, dados los daños irreparables de los que pueden ser víctimas los animales.

“El deterioro evidenciaba posible cautiverio prolongado”, dijo Fico sobre el tigrillo. “Le arrebataron su libertad y su vida. Aquí no toleramos el tráfico ni el maltrato de fauna silvestre. Vamos con toda contra quienes cometen estos delitos”.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

muerte

tigrillo lanudo

rescate

Medellín

cerro de las Tres Cruces

Federico Gutiérrez

cautiverio

UCI

Maltrato

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.