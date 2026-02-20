Murió la tigrilla lanuda rescatada con signos de maltrato en Medellín

Por las condiciones en las que se encontraba la tigrilla lanuda, se cree que pudo haber estado en cautiverio prolongado antes de que la abandonaran. Foto: Área Metropolitana del Valle del Aburrá

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de la hembra de tigrillo lanudo que fue encontrada esta semana en el Cerro de las Tres Cruces con visibles signos de maltrato, que demostrarían que el animal habría estado en cautiverio y lo habrían abandonado.

“Pese al esfuerzo incansable de los equipos del Área Metropolitana del Valle del Aburrá. Fueron más de 70 horas en UCI con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto”, añadió el mandatario.

Según indicó el Área Metropolitana en el momento de su rescate, el animal presentaba señales de maltrato como desnutrición y parásitos, así como evidenciaba la extracción de sus colmillos, deshidratación severa y anemia.

Por ello, fue trasladada al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna (CAVR), al que ingresó dependiente de oxígeno, soporte térmico, alimentándose por sonda y bajo monitoreo permanente. Además, mientras estuvo internada presentó un paro cardiorrespiratorio.

Junto al tigrillo, las autoridades también hallaron un mono ardilla, trasladado de forma ilegal desde el Amazonas, que también registraba afectaciones por vivir en cautiverio, irregularidades en su crecimiento y estaba habituado al contacto humano, lo que reduce las posibilidades de reintroducirlo a su hábitat natural.

Ante esto, las autoridades han hecho llamados a la ciudadanía a no adquirir ni comercializar fauna silvestre, dados los daños irreparables de los que pueden ser víctimas los animales.

“El deterioro evidenciaba posible cautiverio prolongado”, dijo Fico sobre el tigrillo. “Le arrebataron su libertad y su vida. Aquí no toleramos el tráfico ni el maltrato de fauna silvestre. Vamos con toda contra quienes cometen estos delitos”.