Estas son las dos obras con las que Cartagena espera ampliar su capacidad de agua potable

Foto de referencia./ Trabajos realizados por Acuacar en Cartagena. Foto: Acuacar

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En medio de las discusiones recientes sobre la crisis de agua en Cartagena, y los cuestionamientos que han surgido en torno a la operación del sistema de acueducto, la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) anunció la ejecución de dos proyectos estratégicos entre 2026 y 2027 para fortalecer la capacidad de producción y distribución de agua potable.

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De acuerdo con el gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, las inversiones buscan fortalecer la infraestructura del acueducto, optimizar la red de distribución y garantizar la sostenibilidad del servicio ante el crecimiento urbano que se ha registrado en la ciudad. El proyecto se concentrará tanto en la ampliación de la red de distribución desde la planta El Cerro como en la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la planta El Bosque, que es la encargada de abastecer cerca del 90% del servicio en Cartagena.

Por ahora, el sistema de acueducto de la ciudad cuenta con 1.753 kilómetros de redes de distribución y 1.149 kilómetros de alcantarillado, con los que se atiende a más de 347.000 usuarios de acueducto y 314.000 de saneamiento, según datos de la entidad.

¿Cómo y en dónde se desarrollarán las dos obras?

El primer proyecto contempla una inversión de COP 49.000 millones que abarca la instalación de tres nuevas líneas de conducción: Parque América–Tenaris (2,5 kilómetros), Tenaris–Nelson Mandela (1,8 kilómetros) y Policarpa–Bellavista (3,6 kilómetros), con el objetivo de optimizar la distribución del sistema. El plazo de ejecución es de aproximadamente un año y la meta es mejorar la cobertura y la presión del servicio en distintos sectores. Como resultado, se espera que la planta El Cerro aumente su capacidad de distribución de 32.000 a 48.000 metros cúbicos diarios.

A la par está la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la planta El Bosque que permitirá incrementar la producción en 20.000 metros cúbicos diarios, alcanzando una capacidad total de 290.000 metros cúbicos diarios. La idea del módulo es que funcione como respaldo operativo del sistema y a través de él se pueda responder a las variaciones en la demanda y a fenómenos climáticos que han afectado con frecuencia a la región Caribe.

Este segundo punto de intervención contará una inversión cercana a los COP 12.000 millones y un tiempo de ejecución estimado de 10 meses.

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Así, se intentarán solventar problema como la floración algal en el sistema lagunar Juan Gómez Dolores, fuente de abastecimiento de la planta principal de la ciudad, y garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en los próximos años.