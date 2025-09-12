Fuertes lluvias provocaron varias emergencias en Cartagena

La Oficina de Gestión de Riesgo en Cartagena activó 17 equipos de reacción inmediata en diferentes puntos afectados por las lluvias. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Fuertes lluvias con vientos se han registrado desde el jueves 11 de septiembre en Cartagena hasta la madrugada y mañana de este viernes 12, y han provocado emergencias en diferentes sectores de la ciudad. Han reportado caída de árboles, viviendas destechadas e inundaciones en barrios como Bocagrande, Centro, Lo Amador, Puerta de Hierro, entre otros.

Lea: Madre e hija resultaron heridas tras la caída de un ascensor en Barranquilla

Entre las afectaciones compartidas por la ciudadanía se presentó la caída de dos árboles en la Carrera 3 con calle 9 en Bocagrande; vivienda destechada en el barrio Lo Amador, calle San Fernando; otra vivienda destechada en Cerros de Albornoz, en el sector La Bendición de Dios; la caída de otro árbol en barrio Crespo: fuertes vientos en Bocachica y en Caño de Loro.

También, Afinia, filial del grupo EPM, en un comunicado aseguró que están trabajando para restaurar en servicio de energía en diferentes municipios. Indicó que han recibido 449 reportes de daños, de los cuales 366 corresponden a Cartagena y el resto a municipios como Turbaco, Turbana, Arjona, Clemencia, Villanueva y Santa Catalina. Los circuitos con mayor número de reportes en Cartagena son: Candelaria 2 con 41 avisos, Ternera 5 con 31 avisos, Bosque 7 con 29, Ternera 14 con 25 y Ternera 3 con 24 avisos, entre otros.

“La compañía reitera que la mayoría de las afectaciones se deben a la caída de árboles y ramas sobre las redes eléctricas y mantiene su presencia permanente en las zonas impactadas para asegurar la normalización del servicio en el menor tiempo posible”, indicó la empresa.

Por su parte, desde la Oficina para la Gestión del Riesgo indicaron que es la onda tropical número 33 que está saliendo del país, la que está afectando a la ciudad por las frecuentes precipitaciones y fuertes vientos. Son 17 las Unidades de Reacción Inmediata (URI) que están al frente de las emergencias.

“Estamos ya con todos los equipos de reacción inmediata, atendiendo la situaciones de emergencia como voladoras de cubierta, muchos techos muchas láminas que han volado por esto fuertes vientos, asimismo árboles que han caído en la ciudad, estamos ya con los equipos, atendiendo con bomberos con espacio público y con el establecimiento público ambiental”, dijo Daniel Vargas, director de la Oficina de Gestión del Riesgo.

Además, indicó que según las revisiones y monitoreo del pronóstico del clima, las lluvias continuarán durante el fin de semana. Por eso, las autoridades locales hicieron un llamado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones para mantener la seguridad y evitar emergencias.

Le puede interesar: Siete mineros quedaron atrapados en una mina de Santander de Quilichao

Algunas de las recomendaciones son:

Asegurar techos y ventanas para evitar daños por los fuertes vientos.

Limpiar desagües y canaletas.

Evitar salir de casa durante las lluvias intensas, salvo que sea necesario.

Mantener un kit de emergencia con suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, linternas y baterías.

Tener a la mano las líneas de emergencia.

Estar atentos a los pronósticos y alertas de las autoridades.

Por otro lado, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a través del Centro regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED), aseguró que no presentan afectaciones en la red hospitalaria ni en otros aspectos en materia de salud.

Otra de las afectaciones se presentó en la movilidad y retrasos en el sistema de transporte masivo. La Alcaldía confirmó que uno de los puntos que obstaculizaba el tráfico en el sector de Bocagrande por un tanque de acero ya fue despejado. “Gracias a la coordinación y respuesta inmediata de los equipos en terreno, con el acompañamiento del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y toda la articulación del Distrito, se garantizó la seguridad de los transeúntes y la normalidad en la movilidad de la zona”, dice el reporte.

También pidieron mantener la calma, reportar inmediatamente cualquier situación de riesgo y seguir recomendaciones. Las líneas de emergencias a las que se pueden comunicar en caso de presentar afectaciones son:

119 – Bomberos

125 – CRUED

123 – Policía

132 – Cruz Roja

146 – Guardacostas

164 – Surtigas

144 – Defensa Civil

115 – Afinia

116 – Aguas de Cartagena

317 503 0465 – OAGRD

304 251 1127 – Titán Chat (WhatsApp)