Emergencia en La Estrella: las lluvias desbordan la quebrada La Bermejala

El Cuerpo de Bomberos del municipio de La Estrella informó que, en los sectores más afectados, como La Tablaza, El Ciclista y Pueblo Viejo, las lluvias provocaron el desbordamiento de agua y lodo, que terminó inundando 17 viviendas y obligando la evacuación de 68 personas que residían allí. Ninguna resultó herida.

Las precipitaciones también generaron el deslizamiento de tierra y rocas que bloquearon el paso en la Autopista Sur. Los organismos de socorro, junto con los vecinos, adelantaron labores de limpieza en las casas y retiraron las piedras de la vía. “Continuamos en nuestras operaciones con 24 unidades del cuerpo de bomberos, cuatro carros, una ambulancia y 5 APH para atender esta emergencia”, dijo Luis Alfonso Gómez Piedrahita, capitán de Bomberos.

Aunque los habitantes de las viviendas afectadas ya regresaron a sus casas después de que las autoridades evaluaran los posibles riesgos estructurales, desde la Secretaría de Educación se recomendó suspender las clases de este viernes 13 de febrero en las instituciones educativas de la zona afectada.

Durante la creciente, también se registró el incendio de un vehículo en la vía de Pueblo Viejo, lo que agravó las dificultades de acceso al sector.

Las autoridades recomendaron mantener precaución para movilizarse por el área, así como restringieron el paso de vehículos en un perímetro de 120 metros. Finalmente, indicaron que la quebrada permanece monitoreada e hicieron un llamado a las personas que viven cerca de La Bermejala a mantenerse alerta a cualquier movimiento de tierra o creciente de la quebrada, así como a dar aviso a las autoridades ante cualquier movimiento anómalo a través de las líneas de emergencia.