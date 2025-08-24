Tras dos meses desaparecida, encontraron con vida a universitaria en Cartagena

Ana Posso, de 18 años, estudia química pura en la Universidad de Cartagena y trabajaba en un restaurante de Bocagrande. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades de Cartagena confirmaron que la joven Ana Gabriela Posso Jiménez, de 18 años, quien había desaparecido el pasado 16 de junio, regreso con vida a su casa luego de haber estado en otras dos ciudades del país y hasta en Brasil.

Puede interesarle: Polémica de Transcaribe en Cartagena; alcalde acusa a operador de millonarias ganancias

“Logramos establecer que estuvo en dos puntos diferentes dentro del país y en Brasil. Posteriormente, llegó a Cartagena y ella misma decidió hacer contacto con nosotros, al darse cuenta de que la seguíamos buscando”, indico a El Universal la Sijín.

La desaparición fue denunciada por la familia de Posso, luego de que la joven estudiante de química de la Universidad de Cartagena salió de su casa en el barrio Armenia, y no regresó, ni contestaba su celular. Sus padres, quienes viven en Barranquilla, señalaron en ese momento ella vivía sola en La Heroica y trabajaba en un restaurante en Bocagrande para costear sus estudios.

“Tras conocerse la denuncia se activaron los mecanismos y protocolos de búsqueda como lo son las solicitudes videográficas, entrevistas a familiares, amigos, compañeros de trabajo, entre otros; intercepción de llamadas de celulares y revisión de distintas bases de datos”, añadió la Sijín.

Lea también: Joven mototaxista cumple 50 días desaparecido en Cartagena

Las autoridades señalaron que hicieron revisiones de las cámaras de seguridad, así como se interceptaron llamadas de celular y se revisaron bases de datos con las que se corroboró que estuvo en dos partes del país, así como salió a Brasil.

“Trabajamos con acompañamiento del CTI de la Fiscalía, pero siempre liderando el proceso que terminó arrojando información sobre su posible ubicación gracias al rastreo de llamadas de su celular. Es así como seguimos investigando desde llamadas con ciertas personas hasta una salida al extranjero”, agregó la Policía.

La joven regresó a la ciudad y se contactó con las autoridades al ver que la seguían buscando. La Policía de Cartagena indicó que pese a que señaló que se encontraba bien física y psicológicamente, se le realizaron los exámenes de rigor para verificar su estado.

La familia de Posso señaló que le brindarán el apoyo necesario, mientras que la Universidad de Cartagena reafirmó su compromiso con el proceso de la estudiante.