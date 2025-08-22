Polémica de Transcaribe en Cartagena; alcalde acusa a operador de millonarias ganancias

Dumek Turbay señaló que Sotramac ha recibido cerca de 300 mil millones de pesos desde 2017, pero desde 2018 no ha adquirido un solo bus nuevo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló al operador privado Sotramac, una de las empresa operadora de sistema integrado de transporte, Transcaribe, de “desangrar” a la ciudad con ganancias millonarias sin reinvertir en la flota ni mejorar el servicio. Esto luego de que el operador instaurara una denuncia penal al mandatario por no girar recursos.

Turbay señaló que Sotramac ha recibido cerca de 300 mil millones de pesos desde 2017, pero desde 2018 no ha adquirido un solo bus nuevo, y actualmente tiene casi la mitad de su parque automotor fuera de servicio, lo que contribuye a los problemas de hacinamiento, demoras y deficiencias en el sistema de transporte.

“Cartagena no merece esta suerte de pañitos de agua tibia. No contentos con haber recibido por parte de los cartageneros cerca de 300 mil millones de pesos, entre 2017 y 2025, quieren seguir desangrando a la ciudad sin invertir un solo peso en mejorar el estado de sus buses, comprar nuevos y dar el servicio que todo cartagenero merece”, indicó el mandatario.

Según cifras entregadas por administración exactamente el 48 % de los sus buses de Sotramac están parqueados en el taller por problemas mecánicos o de otra índole, que comparan con los buses Transambiental, que circulan mayoritariamente, en un 95%, de acuerdo con los datos oficiales.

“En un lamentable contraste con la positiva operación de Transambiental que tiene 120 buses operando de los 132 que tiene; es decir: un 95 % de buses están en el ruedo prestando un óptimo servicio que nos ayuda a soportar la operación de Transcaribe#, apuntó el alcalde Turbay.

Además, se indicó que las quejas llegan mayoritariamente por demoras de Sotramac, por incumplimiento de la programación, y por salidas tardías de sus vehículos debido a falta de disponibilidad de los mismos y del comportamiento de conductores y operadores.

El alcalde de Cartagena hizo este pronunciamiento tras la denuncia penal y disciplinaria instaurada por Sotramac por no girar los recursos necesarios a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y por no autorizar el aumento tarifario de $2.700 por pasajero.