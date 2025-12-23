Muerte de un joven desató disturbios en estación de Policía en Villa Rica, Cauca

En video quedó registrada la confrontación y los daños que ocasionaron al CAI de la policía, por la muerte de un hombre presuntamente en medio de un procedimiento policial. Foto: Archivo Particular

En el municipio de Villa Rica, Cauca, se registraron momentos de tensión y alteración de orden público luego de la muerte de un joven durante un procedimiento policial. El hecho desencadenó disturbios, agresiones a uniformados y ataques a la infraestructura del CAI de la Policía.

La situación quedó registrada en varios videos grabados por ciudadanos, en los que se observa la confrontación entre un grupo de personas y miembros de la Policía. En las imágenes se ve a los ciudadanos señalando a un uniformado como responsable de la muerte previa de un joven.

En los videos se escucha a los ciudadanos afirmar que el disparo habría sido realizado con un arma particular y no con el arma de dotación. “Este fue el que lo mató, este, con un revolver, quedaste grabado”, se escucha en el video, mientras el uniformado ingresa al CAI.

Mientras que dos policías mujeres se quedaron afuera intentando detener a las personas quienes seguían lanzando insultos y amenazas. Luego, intentan ingresar nuevamente a la estación, pero no lo logran y fueron agredidas físicamente.

Posteriormente, las personas que iniciaron los disturbios atacaron la infraestructura de la estación, con daños en paredes, ventanas y puertas, además de la destrucción de vallas y otros elementos de seguridad.

📍 Villa Rica, Cauca | Una asonada contra la Policía se registró tras la muerte de un joven durante un procedimiento policial. Civiles atacaron la estación, causaron daños y agredieron a uniformados; videos en redes evidencian los disturbios. pic.twitter.com/UbClIHmrtt — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) December 23, 2025

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó que las autoridades se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender la situación y verificar los hechos.

“Se presenta una confrontación que deja como resultado una persona fallecida. En este momento la fuerza pública y el comandante de la Policía del Cauca se encuentran en la zona realizando las verificaciones correspondientes del caso”, indicó.

Según la información preliminar, el hecho inicial se presentó cuando la víctima fue requerida para un procedimiento de requisa, en el que habrían establecido que portaba un arma de fuego sin el permiso correspondiente. Y en medio de ese procedimiento se produjo su muerte, circunstancia que es investigada por las autoridades.

“Todo esto se da por un caso de intolerancia ocurrido en un espacio público de convivencia. Se presenta una riña con la participación de más de 100 personas; llega la Policía para cumplir con su labor y, en lugar de apoyar el control de la situación, algunos ciudadanos arremeten contra los uniformados, lo que desencadena estos hechos”, agregó.

Las autoridades informaron que una persona fue capturada, otra resultó herida y un uniformado también presentó lesiones, además de daños ocasionados al CAI. Además, señalaron que todo el material audiovisual y los informes del procedimiento fueron puestos a disposición de los organismos competentes, que adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven y los hechos posteriores de alteración del orden público.