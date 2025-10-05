Declararon calamidad pública en Granada, Antioquia, por deslizamiento de tierra

Las familias afectadas se encuentran en lugares provisionales mientras la administración define soluciones de arrendamiento. Foto: Alcaldía de Granada Antioquia

La Alcaldía de Granada, Antioquia, declaró la calamidad pública tras un derrumbe en el sector La Paz. El deslizamiento, provocado por las lluvias, dejó cubierta cerca del 70% de la vía de acceso y generó riesgo de colapso en varias viviendas cercanas que habían sido evacuadas previamente.

El alcalde Daniel Hoyos confirmó la evacuación de nueve casas ubicadas en la zona aledaña al cementerio donde se vieron comprometidas las bases por la socavación. “Tenemos una ola invernal muy fuerte y no solo este sector, sino también otros como La Cristalina, la PETAR y diferentes zonas del municipio podrían presentar procesos erosivos delicados”, señaló la administración municipal.

Organismos de socorro atendieron la emergencia junto a una comisión del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran). Realizaron un recorrido para evaluar la magnitud del deslizamiento e implementar acciones de mitigación. Nueve viviendas fueron evacuadas por recomendación de los socorristas y otras quedaron en observación por grietas y daños visibles.

Por su parte, habilitaron espacios de alojamiento temporal para las familias afectadas, según explicó la secretaria de Planeación, Liliana Patricia López. Una familia fue reubicada con apoyo de San Vicente de Paúl y las demás se encuentran en lugares provisionales mientras definen soluciones de arrendamiento. Además, de que están brindándoles acompañamiento psicológico y psicosocial a los afectados.

También, la funcionaria anunció gestiones con la Universidad Nacional para realizar un estudio detallado del terreno. “El estudio debe ser de mucho detalle para que la intervención sea definitiva y duradera”, dijo López, quien además advirtió que el sistema de alcantarillado de la zona es antiguo y confluyen varias corrientes de agua que agravan la erosión.

Mientras tanto, las autoridades locales, en compañía de bomberos, Policía y tránsito, mantienen labores de limpieza y monitoreo. Recomendaron a la comunidad a seguir las indicaciones de seguridad y reportar cualquier novedad.