Prohíben parrillero en moto en Rionegro (Antioquia) por ola de violencia: horarios

La medida estará vigente hasta que se restablezca la seguridad en el municipio de Rionegro. Foto: Alcaldía Rionegro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Rionegro, en Antioquia, anunció que se restringirá el tránsito de parrillero en moto como parte de las medidas que se tomaron en el municipio para restablecer la seguridad ante la oleada de violencia que incluyó el reciente asesinato de un comerciante guajiro.

Lea: Declararon calamidad pública en Granada, Antioquia, por deslizamiento de tierra

“Esta medida, que entrará en vigencia hasta que se restablezca la seguridad, busca contrarrestar los hechos delictivos que se han presentado en la ciudad utilizando motocicletas como medio de transporte, y responde a la solicitud de las autoridades de Policía para reforzar la seguridad ciudadana”, indicó la alcaldía.

El más reciente hecho fue el crimen de Rafael Alfonso Parada Freyle, un comerciante guajiro de 44 años, quien fue asesinado por sujetos en una motocicleta, el pasado jueves 2 de octubre, sobre la vía que va de Llanogrande a la glorieta de San Antonio.

Horarios de la restricción de parrillero

A través de un decreto, la alcaldía de Rionegro estableció que se prohíbe el tránsito de parrillero en moto entre los jueves y domingo, así como los lunes festivos, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. el siguiente día.

Le puede interesar: Refuerzan medidas de seguridad en Armenia tras ataque a dragoneante del Inpec

De la medida se exime a miembros de organismos de seguridad, personal de la salud, emergencias, servicios públicos o casos en que esté debidamente en justificado el tránsito ante la alcaldía, así como se destaca que la medida estará vigente hasta que se restablezca la seguridad en el municipio.

Sumado a esto, en el marco del programa “90 Días Actuando por Antioquia, Subregión Oriente” se anunció la llegada de 60 nuevos uniformados a Rionegro para atender la oleada de hechos violentos en el municipio. “Entendemos la zozobra que generan los hechos de violencia, pero reafirmamos que este gobierno está del lado de la gente de bien, de las familias que trabajan y construyen ciudad”, explicó Carolina Tejada, secretaria de Gobierno de Rionegro.

Entre las responsabilidades que se le dieron a las autoridades está la reducción de los homicidios (en lo que va corrido del año se han reportado 25), fortalecer las labores de esclarecimiento de delitos, atacar las bandas delincuenciales y enfrentar la extorsión.