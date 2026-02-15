Así fue el incendio que acabó con ocho viviendas en San José de los Campanos, en Cartagena

El incendio no dejó personas lesionadas. Foto: Bomberos de Cartagena

Una grave emergencia se registró en la madrugada del pasado sábado 14 de febrero en el barrio San José de Los Campanos, en Cartagena, donde ocho viviendas quedaron completamente destruidas tras un incendio en un asentamiento irregular

Según indicó el cuerpo de bomberos de la ciudad, la conflagración se registró sobre las 3:00 a.m. en el sector Revivir, donde las llamas se expandieron rápidamente debido a los vientos y a que las estructuras eran de madera.

A la zona llegaron tres máquinas extintoras y un carrotanque, que lograron detener las llamas sin registrar personas heridas, aunque sí animales afectados. En total, las autoridades reportaron ocho viviendas calcinadas, en las que vivían 28 personas.

“Habitantes del sector hicieron un llamado a la solidaridad ciudadana para apoyar a las familias afectadas, especialmente con alimentos y ayudas básicas, que pueden ser llevadas directamente al lugar de la emergencia”, indicó el cuerpo de Bomberos, que invitó a la ciudadanía a acercarse al sitio o a la sede del organismo de socorro para entregar ayudas a los damnificados.

Se requieren materiales de construcción, alimentos, ropa e implementos de aseo, debido a que los afectados quedaron solo con la ropa que llevaban puesta. “No sabemos para dónde irnos. Amanecimos en unas colchonetas que nos prestaron, esperando el recurso de Dios”, “Necesitamos ayuda porque tenemos niños y mujeres embarazadas”, dijeron afectadas a medios locales.

Aunque no se conocen las causas de la conflagración, habitantes de la zona señalan que pudo darse por un cortocircuito en una de las viviendas.

Ante lo ocurrido, el cuerpo de Bomberos recomendó tomar medidas para evitar sobrecargas eléctricas y conexiones improvisadas, no dejar velas ni fogones encendidos sin supervisión y alejar materiales inflamables de calor. De igual forma, pidieron reforzar las medidas de prevención dentro de las viviendas, para evitar poner en riesgo a quienes viven en ellas.