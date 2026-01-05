Así fue el rescate de 20 personas que naufragaron en Cartagena; dos embarcaciones chocaron

Entre las personas que naufragaron había europeos y colombianos. Foto: Armada Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan las circunstancias en las que el pasado domingo 4 de enero se dio un choque entre dos embarcaciones, que terminó con el naufragio de al menos 20 personas, la mayoría de las cuales eran extranjeras.

Lea: Asesinaron a tres mujeres en Santander de Quilichao; dos fueron en medio de un velorio

Según indicó la Armada Nacional, todo comenzó sobre las 4:40 a.m. luego de que se recibió una llamada de emergencia por el naufragio de un velero, cerca de la zona insular de Bocachica, como consecuencia de un choque con un naviero de carga.

Según indicaron los tripulantes, el naviero, que había salido de Panamá y tenía como destino el Club Náutico de Cartagena, se fue de frente contra el velero, que hacía un recorrido similar y que se terminó hundiendo. Lo que llamó la atención de las personas afectadas es que pese al fuerte choque, la embarcación de carga siguió su camino.

Rescatamos 20 personas en aguas cercanas a Cartagena, gracias a la rápida reacción de los marinos de nuestra @ArmadaColombia.



Sobre las 4:40 de la madrugada del 3 de enero, la Estación de Guardacostas de Cartagena recibió un llamado de auxilio en la línea 146.



Inmediatamente… pic.twitter.com/2nlcjcAViD — Mindefensa (@mindefensa) January 5, 2026

Tras registrarse el accidente, la embarcación en la que se encontraban los turistas se hundió en el fondo del mar, por lo que los pasajeros quedaron flotando en las balsas de emergencia del velero. El rescate lo hicieron miembros de las Unidades de Reacción Rápida (URR)

Le puede interesar: Pico y placa en Medellín: nueva rotación y cuando regresa

Entre las personas lesionadas se encontraban turistas de Alemania, Bélgica, Colombia, Francia, Italia, Inglaterra, Suiza y Turquía, quienes fueron llevados a la costa y posteriormente a la Estación de Guardacostas, donde recibieron atención médica. Todos salieron ilesos.

Las autoridades marítimas indicaron que recolectan pruebas, así como testimonios, para determinar las responsabilidades. En principio se conoció que a la hora del choque había baja visibilidad por las condiciones climáticas, así como el naviero carguero no llevaba luce, según explico Rudolf Gamberoni, quien era el capitán del velero.

De igual forma, la Armada Nacional recordó que se continúan los patrullajes y se mantiene abierto el canal 16 VHF Marino y la línea 146 para reportar cualquier tipo de emergencia marítima.