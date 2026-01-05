Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Pico y placa en Medellín: nueva rotación y cuando regresa

La medida se suspendió por las festividades navideñas. A su regreso no habrá periodo pedagógico.

Redacción Colombia
05 de enero de 2026 - 07:10 p. m.
Durante la temporada de fin de año la movilidad en Medellín registra una reducción de hasta el 21%, según mediciones en los principales corredores viales.
Foto: Alcaldía de Medellín
Al igual que en la mayoría de las principales ciudades, en Medellín se tiene prevista una nueva rotación del pico y placa para 2026, pero que no ha entrado en funcionamiento debido a que se suspendió por las festividades de fin de año. A continuación le presentamos una serie de cosas que debe tener en cuenta de cómo funcionará para este semestre la restricción en la capital antioqueña.

Lea: Dos personas, entre ellas una niña, murieron por inmersión en el Golfo de Morrosquillo

El pico y placa es una medida con la que se busca aliviar el tráfico diario en las ciudades, pero además, en lugares como Medellín, se usa para reducir la carga contaminante en el aire, que durante la temporada de verano tiende a empeorarse y poner en alerta a la ciudadanía.

Regreso del pico y placa en Medellín

A finales del año pasado, la alcaldía anunció la suspensión del pico y placa, entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, debido a la reducción en más del 20 % de los vehículos que circulan en la ciudad, así como facilitar el tránsito de los turistas.

Es por ello que el pico y placa en Medellín volverá a aplicarse a partir del lunes 19 de enero, en el mismo horario, es decir, desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., pero con una nueva rotación, y sin periodo pedagógico.

Le puede interesar: Una cartagenera está entre las víctimas de los ataques de Estados Unidos en Venezuela

Nueva rotación del pico y placa para carros y motos

La alcaldía aclaró que la nueva rotación estará vigente durante el primer semestre de 2026 y se aplicará para todo el Valle del Aburrá de la siguiente manera:

Lunes: 6-9

Martes: 5-7

Miércoles: 1-8

Jueves: 0-2

Viernes: 3-4

La rotación no tendrá periodo pedagógico, por lo que las sanciones se empezarán a imponer desde el mismo momento que se retome la medida, es decir, desde el 19 de enero.

Vías exentas

Con el fin de facilitar la conexión regional, el pico y placa en Medellín no aplica en las vías Las Palmas, la Vía Occidente y la avenida Regional, aunque la administración advierte que en algunos tramos de Bello e Itagüí de la Autopista Sur y la Regional sí podrían estar sometidas a las restricciones vigentes, por lo que recomiendan revisar las restricciones que establezcan estos municipios.

Por Redacción Colombia

