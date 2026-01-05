Asesinaron a tres mujeres en Santander de Quilichao; dos fueron en medio de un velorio

El asesinato de dos de las mujeres se dio en una vivienda en el casco urbano. Foto: Radio Nacional

Tres asesinatos se registraron el pasado fin de semana en dos ataques consecutivos que se registraron en Santander de Quilichao, en Cauca. En uno de los hechos murió la administradora de un bar, mientras que a las otras dos les dispararon en el velorio de la primera víctima.

El primer caso se registró el pasado 3 de enero en una discoteca hasta donde llegaron sujetos armados que dispararon contra la administradora del lugar: Irma Yulie Erazo Reina. La mujer falleció en el lugar.

Tras el crimen, el fin de semana se realizaron las honras fúnebres en el casco urbano, en medio de las cuales se presentó un nuevo ataque en el que asesinaron a otras dos mujeres más. En este caso, los sicarios ingresaron a una vivienda del barrio Alcáceres, donde se realizaba el velorio, y atacaron las dos últimas víctimas, quienes fallidamente intentaron huir.

Se trató de Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años. Ambas vivían en el área urbana de Santander de Quilichao.

Ante lo ocurrido, Indepaz resaltó que se trataría de la primera masacre del año, pues si bien los tres asesinatos no se dieron al tiempo, sí hay un hilo conductor entre los dos ataques.

Sumado a esto, la organización recordó que la alerta temprana 013/25, de la Defensoría del Pueblo, advierte que en el municipio hay “una imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados, que representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

📆 Fecha: 03/01/2026

📍 Lugar: Santander de Quilichao, Cauca.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



En la región hacen presencia miembros de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias que han mantenido enfrentamientos con grupos locales que buscan controlar las rutas del narcotráfico.