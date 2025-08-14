Así operaba mujer que estafaba a comerciantes con comprobantes falsos en Cartagena

La mujer fue capturada luego de la denuncia de un comerciante de Bocagrande. Foto: Policía Metropolitana de Cartagena

En el barrio Santa Rita de Cartagena, las autoridades capturaron a una mujer que estaría estafando a diferentes comercios de la ciudad, a través de domicilios que pagaba con falsos comprobantes de transferencias bancarias y que generaba a través de una aplicación en su celular.

Todo surgió de una denuncia hecha por un comerciante de Bocagrande que señaló haber sido estafado por la mujer, quien hizo varios pedidos, presentando comprobantes falsos, que sumaban cerca de $1,6 millones.

Las autoridades capturaron a la mujer en flagrancia cuando un domiciliario -de otro comercio al que ya habría robado $1,3 millones- llegó a su casa para entregarle un pedido, en medio del cual se comprobó que la transacción que presentó la mujer era falsa, por lo que inmediatamente fue capturada.

Durante el operativo, la Policía de Cartagena incautó el celular de la mujer en el que encontraron el software que usaba para generar los falsos comprobantes bancarios, por lo que recomendaron a la comunidad siempre revisar que el pago ingresó a la cuenta de Nequi o Daviplata que se puso como destino de la transacción.

“La Policía Nacional en Cartagena continuará con estas estrategias, buscando con esto, evitar actividades delincuenciales y capturar a estas personas que se dedican a afectar el patrimonio económico”, dijo la subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque.

A esto, las autoridades añadieron que en lo que va del año se ha capturado 593 personas por el delito de hurto en Cartagena. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía y presentada ante un juez por el delito de hurto por medios informáticos.