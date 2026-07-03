Nuevamente se cayó un balcón en el Centro Histórico de Cartagena

El desprendimiento ocurrió en una vivienda patrimonial del barrio Getsemaní, la camioneta sufrió graves daños tras el impacto, pero el conductor salió ileso. Foto: Redes sociales

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Momentos de angustia se vivieron en el barrio Getsemaní, en Cartagena, luego de que el balcón de una vivienda patrimonial se desplomara sobre una camioneta que transitaba por la Calle Larga, frente a la sede del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS). Aunque el impacto destruyó gran parte delantera del vehículo, el conductor salió ileso.

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Tras la emergencia, las autoridades acordonaron el área, restringieron parcialmente la movilidad y comenzaron las labores para retirar los escombros y evaluar las condiciones estructurales del inmueble. El hecho volvió a poner sobre la mesa el estado de conservación de varias edificaciones antiguas del Centro Histórico, donde el Distrito tiene identificados decenas de predios con riesgo de colapso.

La emergencia afectó la movilidad en Getsemaní

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informó que el desplome obligó a reducir la capacidad vial sobre la Calle Larga, en la intersección de la carrera 10B con calle 25, uno de los principales accesos hacia el Centro de Convenciones.

Mientras avanzaban las labores de atención, el tránsito se mantuvo restringido a un carril y las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito.

El propietario ya había sido notificado por las autoridades

Luego de la inspección técnica, el director de Control Urbano de Cartagena, Giovanni Battista, explicó que las primeras verificaciones apuntan a que el desprendimiento estuvo relacionado con el deterioro y la antigüedad de la edificación.

“La Dirección de Control Urbano identifica y caracteriza de forma permanente los inmuebles que presentan peligro de colapso en el Centro Histórico de Cartagena para garantizar que en ningún caso se vea expuesta la vida o la integridad de cualquier transeúnte”, afirmó el funcionario.

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Battista además indicó que “el inmueble donde ocurrió la emergencia corresponde a una propiedad privada” y reveló que su propietario ya había sido notificado por la administración distrital para ejecutar las reparaciones necesarias.

Cartagena tiene 51 inmuebles con riesgo estructural

El funcionario informó que “actualmente la Alcaldía mantiene identificados 51 inmuebles con riesgo de colapso entre el Centro Histórico y el barrio Getsemaní, los cuales hacen parte de procesos judiciales encaminados a exigir a sus propietarios las intervenciones necesarias”.

El Distrito clasifica estas edificaciones mediante un sistema de semáforo que establece el nivel de riesgo de cada predio, “existe un semáforo que los clasifica en rojo, amarillo y verde, según el estado crítico que puedan representar para la comunidad. Los inmuebles en rojo, sobre los que concentramos nuestra atención, no superan los cinco predios en el Centro Histórico”, agregó.

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Las autoridades reiteraron que continuaran exigiendo a los propietarios el mantenimiento y la reparación de las edificaciones que representen un riesgo para la ciudadanía.

En caso de incumplimiento, la administración distrital advirtió que podrá ejecutar las obras necesarias con el acompañamiento del Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena (IPCC), la Oficina para la Gestión del Riesgo y las demás entidades competentes, con el propósito de proteger la vida de residentes, trabajadores y turistas que diariamente recorren el Centro Histórico.