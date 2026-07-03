Incineran tractocamión en la vía Buenaventura; delincuentes vandalizaron contenedor

El cabezote del vehículo quedó destruido por el incendio provocado por hombres armados. Las autoridades investigan si el ataque fue cometido por integrantes del frente Luis Carlos Cárdenas Albeláez del ELN. Foto: Redes sociales

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Un tractocamión que transportaba electrodomésticos fue atacado en la madrugada de este viernes 3 de julio en la vía Buenaventura-Buga, luego de que varios hombres armados interceptaran el vehículo, obligaran al conductor a descender e incendiaran el cabezote. El hecho ocurrió en el sector conocido como Bendiciones, uno de los corredores estratégicos para el transporte de carga entre el puerto de Buenaventura y el interior del país.

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De acuerdo con información preliminar de la Policía del Valle, el vehículo cubría la ruta Buenaventura-Yumbo cuando fue abordado por los responsables. Tras detener la marcha, los atacantes prendieron fuego a la cabina y marcaron el contenedor con las siglas “ELN” antes de abandonar el lugar.

Conductor salió ileso

Las autoridades confirmaron que el conductor logró descender del vehículo antes de que fuera incendiado y no sufrió lesiones durante el ataque.

El tractocamión transportaba un cargamento de electrodomésticos con destino al municipio de Yumbo. Aunque el cabezote quedó completamente destruido por las llamas, la carga permaneció en el lugar mientras avanzaban las labores de inspección y retiro del vehículo.

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La comandante de la Policía del Valle, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, indicó que “las primeras verificaciones apuntan a la posible participación del frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN, organización que tiene injerencia delictiva en ese corredor vial”.

No obstante, aclaró que la autoría del hecho aún es materia de investigación y que continúan las labores para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Refuerzan seguridad en la vía

Tras el ataque, la Policía Nacional y la Armada reforzaron la presencia en la vía Buenaventura-Buga para garantizar la seguridad de los transportadores y de los demás usuarios del corredor.

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Mientras tanto, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes y mantienen operativos en la zona para evitar nuevas afectaciones al transporte de carga. Además, la Policía invitó a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a identificar a los responsables mediante la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva a quienes suministren datos.