Buscan a dos presuntos homicidas en Cartagena; ofrecen recompensa de hasta COP 20 millones

Autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar a dos presuntos homicidas. Foto: Alcaldía de Cartagena

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La Alcaldía de Cartagena, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, presentó un cartel con los rostros de los dos presuntos delincuentes más buscados por homicidio y tentativa de homicidio en la ciudad, según revelan las investigaciones en curso.

Los hombres son conocidos como Alias ‘El Mello’, quien registra antecedentes por homicidio, hurto y porte ilegal de armas (y, además, es señalado por su presunta participación en el homicidio de Esilda del Carmen Reyes Martínez, ocurrido el 17 de marzo en el barrio San Fernando); y alias ‘Triple 7’ o ‘777′, investigado por un hecho ocurrido el 11 de marzo de este año, en el barrio La Providencia, donde un vigilante de una clínica resultó herido. Sus antecedentes incluyen hurto, fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, también compartió la información a través de su cuenta de X, en la que escribió que ofrecerán “confidencialidad y absoluta reserva a las personas que entreguen información”:

Por su parte, el brigadier general de la Policía de Cartagena, Gelver Yecid Peña, explicó que, a petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de la República emitió la orden de captura pública contra alias ‘El Mello’. Las investigaciones indican que estaría involucrado de manera recurrente en diferentes modalidades de hurto, incluido el fleteo.

Frente a alias ‘777′ señaló que este hombre “en un momento de intolerancia, le propinó seis impactos a un vigilante en un centro asistencia una madrugada en la ciudad de Cartagena”. Inicialmente, explicó, la recompensa era de COP 10 millones pero, al no obtener información, ascendió al doble.

La recompensa ofrecida llega hasta los COP 20 millones. En pro de ubicarlos, se encuentran habilitados los números de celular 321 394 6238 y 321 394 6246, el correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co, y una línea de la emisora Radio Policía Nacional: 311 407 2363.