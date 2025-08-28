Campesinos levantaron bloqueos en El Carmen de Bolívar: estos fueron los acuerdos

Imagen de referencia. Los campesinos de El Carmen de Bolívar levantaron los bloqueos en el sector de Blacho Galleta, en el kilómetro 67 de la troncal de Occidente. Foto: Archivo Particular

Después de tres días de bloqueos por parte de campesinos en el sector de Blacho Galleta, en el kilómetro 67 de la troncal de Occidente, vía que conecta con Cartagena, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) estableció acuerdos con los manifestantes y habilitaron el paso. Los protestantes piden entrega de tierras para cultivos, reparación y programas sociales.

Hizo parte de las mesas de negociación la Defensoría del Pueblo junto con representantes de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Víctimas, el Departamento de Prosperidad Social, la Alcaldía de El Carmen de Bolívar y la Gobernación de Bolívar.

La negociación con la URT con respecto a tres predios que fueron parcelados y entregados a 37 familias beneficiarias de restitución se trata de “la parcelación ‘Las Piedras’, donde fueron restituidas 15 familias; ‘El Compadrito’, en donde se restablecieron los derechos a 13 familias; y ‘San Martín’, donde el fallo de restitución amparó a 9 familias”, mencionó la entidad. Esto resultó en cuatro acuerdos:

El pago de las obligaciones tributarias a los beneficiarios que no han recibido la titularidad de las parcelas hasta el momento. Desarrollarán una mesa de seguimiento para revisar el estado de la titulación de los predios en El Carmen de Bolívar. Se llevará a cabo con los representantes de los beneficiarios de restitución de tierras. Además, avanzarán en la limpieza del predio “San Martín”, para ser entregado a las cinco familias beneficiarias del fallo de restitución de tierras. Finalmente, las labores de priorización serán lideradas por la entidad ante el Ministerio de Vivienda, para materializar la reparación integral.

Por su parte, Paula Andrea Recalde de la Agencia Nacional de Tierras explicó los acuerdos a los que llegaron: “Nos hemos comprometido a la entrega de predios, de títulos, de formalización para esa esas asociaciones campesinas que hoy se encuentran pues en este marco de la protesta. También vamos a tener una oficina en el municipio Carmen de Bolívar para atención al público para que aquellos campesinos, comunidad étnica que tenga alguna inquietud, quiera realizar algún trámite, tenga en su municipio eh esta oficina y pueda ser atendido de manera inmediata”.

Tras la firma de los acuerdos y la suspensión de los bloqueos, los manifestantes estarán atentos al cumplimiento de los mismos. La apertura de la oficina en septiembre sería el primer hecho que les demostraría a las comunidades el compromiso del Gobierno con la región.

Las manifestaciones generaron afectaciones en la movilidad durante el cierre vial, pero también en la economía de la zona, especialmente en rutas intermunicipales que dejaron de operar al menos 30 buses por más de 72 horas.