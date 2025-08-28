Asesinaron a líder social de Candelaria, Valle, en Corinto, Cauca

Imagen de referencia. En el ataque también murió uno de los policías que acompañaba al líder social. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el municipio de Corinto, Cauca, asesinaron a Jaime Becerra Castilla, líder social y excandidato al concejo de Candelaria, Valle del Cauca. La víctima iba acompañado de dos policías cuando dos hombres armados lo atacaron, uno de ellos también perdió la vida.

Según la información preliminar, el crimen ocurrió mientras Becerra estaba realizando labores comunitarias y fue atacado presuntamente por integrantes de las disidencias de la estructura Dagoberto Ramos. Fue trasladado a un centro asistencial donde murió.

“Se produjo un intercambio de disparos que dejó herido a Jaime Becerra, posteriormente perdió la vida por la gravedad de las lesiones en un centro asistencial. Uno de los policías que lo acompañaba murió en el sitio”, señaló El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Becerra era reconocido por la comunidad y era funcionario de la alcaldía de Candelaria. Además, había ocupado cargos de participación ciudadana y se mantenía con su labor social activa en el municipio.

La alcaldía de Candelaria lamentó y rechazó la muerte de Becerra, recordando su liderazgo. “Recordamos con gratitud su grandioso trabajo y liderazgo, que dejaron huella en cada una de las labores emprendidas y en quienes compartimos con él. Nos unimos en sentimientos de pesar y solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su descanso eterno”, dice el comunicado.

Por su parte, el director de Indepaz, Leonardo González, reiteró que la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas que advertían sobre la presión ejercida por organizaciones armadas sobre las comunidades de la zona. Además de las amenazas y riesgos que corren los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Según Indepaz, Becerra se convierte en el líder número 105 asesinado en lo que va del 2025.