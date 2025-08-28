Madre e hija murieron arrolladas por una volqueta en Santander

Imagen de referencia. Las mujeres se movilizaban en una motocicleta. Al parecer en el intento de adelantar unas volquetas perdieron el control del vehículo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un accidente de tránsito se registró en Cimitarra, Santander, en la Transversal del Carare, a la altura de la salida a Puerto Araujo, en el que dos mujeres que se movilizaban en una motocicleta perdieron la vida tras ser arrolladas por una volqueta en la noche del miércoles 27 de agosto.

Lea: Asesinaron a líder social de Candelaria, Valle, en Corinto, Cauca

Según las autoridades, las víctimas vivían en el barrio Nuevo Cimitarra y fueron identificadas como Marleny Galeano Gil, de 35 años, y su hija Michell Karina Cardona Galeano, de 17 años.

De acuerdo con la información preliminar, intentaron adelantar a otros vehículos y en la maniobra perdieron el control de la motocicleta, cayeron en la vía y fueron atropelladas por una volqueta. Ambas murieron en el lugar del accidente.

Le puede interesar: Hombre murió sepultado mientras cavaba un hueco para hacerse refugio en Antioquia

Unidades de la Policía de tránsito y transporte atendieron el siniestro y realizaron el levantamiento de los cuerpos. Además, adelantan investigaciones para establecer si hay responsabilidades en esta emergencia vial.

Por su parte, la comunidad ha expresado su solidaridad a los familiares de las víctimas y exigen reforzar medidas de seguridad que puedan evitar este tipo de accidentes. De la misma forma, las autoridades piden a los conductores manejar con precaución y utilizar los implementos de protección como el casco.