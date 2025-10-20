Tres personas resultaron heridas tras colapso de puente en Sopetrán, Antioquia

Los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Foto: Cortesía

Una emergencia se registró el fin de semana en el municipio de Sopetrán, en Antioquia, donde se presentó el colapso de un puente colgante, que comunica al corregimiento de San Nicolás de Barí. El hecho se registró al paso de un vehículo particular que cayó al vacío y en el que se movilizaban tres personas, que resultaron heridas.

Según indicaron las autoridades, el colapso de uno de los tramos del puente hizo que el carro cayera a más de 10 metros de altura, por lo que los pasajeros del carro sufrieron lesiones en la columna y extremidades. Ante esto, las autoridades los trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, donde permanecen en observación.

El colapso del puente ha causado preocupación entre los habitantes del corregimiento de San Nicolás de Barí, debido a que este es el principal paso de sus habitantes, pero también es importante para el traslado de productos de los campesinos e ingreso y salida de turistas.

A esto se suma que personas de la zona ya habrían alertado el deterioro del puente, por lo que han pedido acciones contundentes para rehabilitar el paso, pero además para garantizar que este hecho no se vuelva a repetir.

Tras registrarse la emergencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) anunció que inició las investigaciones correspondientes para determinar por qué se dio el desprendimiento en el puente.

Por su parte, la alcaldía de Sopetrán indicó que el paso por la zona está completamente restringido, mientras se realizan estudios técnicos. “Esta medida busca proteger la vida e integridad de todos. Agradecemos su comprensión y colaboración”, añadieron.