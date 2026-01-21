Más de 20 mujeres denunciaron a urólogo por presunto abuso sexual en Medellín

El urólogo fue sancionado seis meses, lo que para las denunciantes no es suficiente. Foto: Alcaldía de Medellín

Una serie de denuncias hechas por al menos 25 personas se ha conocido en los últimos días contra un reconocido urólogo en Medellín, quien es señalado de presuntamente hacer tocamientos indebidos a sus pacientes, entre los que hay hombres y mujeres.

En redes sociales y hasta en panfletos en la calle se han dado a conocer las denuncias de varias pacientes que aseguran que el médico, con consultorio de la Unidad Médica Las Vegas en El Poblado, habría realizado prácticas sexuales en medio de procedimientos médicos.

Al respecto, la concejala de Medellín, Camila Gaviria, quien ha seguido el caso, aseguró a Telemedellín que “ellas relataban que se sentían muy incómodas después del proceso, de la consulta médica que el señor realizaba, donde se sentían vulneradas, no solamente por la forma en que él se relacionaba con ellas, sino la forma en que hizo sus procedimientos”.

Tras conocerse las primeras denuncias, se vincularon seis personas más al proceso penal, en el que hay tanto hombres como mujeres. El médico recibió una sanción administrativa y una suspensión de sus funciones durante seis meses, lo que para Gaviria no es suficiente, dado que en 2013 el especialista ya había recibido una sanción similar por un caso denunciado en las mismas condiciones, pero la conducta al parecer es reiterada.

Por su parte, la Clínica Las Vegas, donde se encontraba el consultorio, emitió un comunicado desligándose de cualquier relación con el médico. “No existe relación laboral ni profesional vigente con la mencionada persona. Él cuenta con un consultorio en la copropiedad, pero su actividad se desarrolla fuera del ámbito de nuestra organización”.

Desde la alcaldía indicaron que habría por lo menos 26 denuncias, por lo que habilitaron una línea especial de atención para atender el caso. “La línea es 3214677071, donde podrán ser atendidas por nuestras especialistas psicológicas y judiciales, y de ahí remitidas a nuestro mecanismo de defensa técnica”, explicó la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina.