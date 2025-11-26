Denunciaron irregularidad en la terna para elegir nuevo contralor distrital de Cartagena

Imagen de referencia. La terna para elegir el nuevo contralor en Cartagena fue oficializada el 24 de noviembre y debe ser votada por el Concejo antes del 2 de diciembre. Foto: Concejo de Cartagena

La Red de Veedurías de Colombia denunció que una de las candidatas para el cargo de contralor distrital de Cartagena no habría cumplido un requisito obligatorio para participar en el proceso. La terna fue confirmada el 24 de noviembre y el Concejo deberá votar antes del 2 de diciembre.

Pablo Bustos, titular de la organización, aseguró que Yadira Morales Roncayo, actual contralora del Atlántico, no entregó el certificado de antecedentes disciplinarios para abogados, documento exigido en la convocatoria. Según la denuncia, la aspirante solo entregó un certificado de sanciones que no reemplaza el documento que se exige.

Además, advirtió que podría haber una “puerta giratoria” ya que Morales dejaría su cargo como contralora del Atlántico el 31 de diciembre para tomar el del distrito de Cartagena al día siguiente, "vulnerando los principios de independencia, moralidad administrativa y selección objetiva consagrados en los artículos 209 y 274 de la Constitución”, expresó Bustos.

Bustos manifestó que si el Concejo avala esa inscripción, podría enfrentar consecuencias legales y administrativas. La Red de Veedurías pidió revisar de nuevo la documentación de los tres aspirantes seleccionados entre 83 participantes: Yadira Morales Roncallo, Rafael Francisco Vera Romero y Martha Luz Turizo Lobo.

“De persistir estas irregularidades, la red anuncia que activará acciones disciplinarias, penales y contencioso-administrativas para proteger la institucionalidad, la moralidad administrativa y los recursos públicos de Cartagena, asegurando que la selección del Contralor Distrital cumpla con los principios de transparencia, legalidad y mérito”, agregó Bustos.

Por su parte, también ha sido polémica la Resolución 261 del 20 de noviembre, ya que algunos concejales manifestaron que estaría mal formulada debido a la fijación de la elección por fuera del periodo ordinario sin haber ampliado sesiones, que va hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, el secretario general indicó que esto no impide la elección.