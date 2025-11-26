Se mantendrá el pico y placa en la autopista Sur en Itagüí pese a que proyecto vial caducó

La decisión de la caducidad del contrato del Intercambio Vial del Sur en Itagüí fue tomada por incumplimiento del contratista. Foto: Alcaldía de Itagüí

En Itagüí, en la autopista Sur, entre La Aguacatala y los límites con La Estrella, seguirá vigente el pico y placa pese a que el proyecto vial de Fábricas Unidas caducó. Esta medida fue creada por la alcaldía para mitigar el impacto de las obras que se llevarían a cabo.

La alcaldía sostiene la restricción por los registros que han mostrado una reducción del 50% en la accidentalidad desde su implementación en agosto del 2024 y el alto número de infracciones captadas por las cámaras de fotodetección ubicadas en el corredor vial.

Este miércoles 26 de noviembre llevarán a cabo una reunión en los que evaluarán posibles ajustes luego de la suspensión del proyecto, que llevaba más de un año sin iniciar obras significativas. “Un proceso que llevó a un único oferente adelantado por una empresa industrial y comercial del Estado, que no tiene la experiencia suficiente para engrapar procesos tan complejos como este”, indicó José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), seccional Antioquia, tras la caducidad del proyecto al que le habían asignado COP 120.000 millones para su ejecución.

Sin embargo, la administración municipal no ha expedido ninguna resolución para modificar la restricción, pero mantiene sus argumentos con las cifras de accidentalidad y de fotodetección.

Según un informe revelado en agosto, los registros de las cámaras han sido los siguientes: la de Ideo ha generado 453.000 comparendos, la de Ditaires 122.801, la de Montesacro 98.614, Santamaría 70.591 y Simón Bolívar 66.493. Tres de estos puntos están ubicados en entradas y salidas del municipio.

Sin embargo, colectivos ciudadanos y gremios de conductores han denunciado que mantener el pico y placa en ese tramo es ilegal porque la autopista Sur es una vía administrada por Invías y alegan que el municipio excedió sus competencias, además de que la medida solo está aplicada en Itagüí y no en municipios vecinos.

Por esto convocaron una protesta pacífica este viernes 28 de noviembre a las 4:00 p.m. frente a la alcaldía para exigir la eliminación de esta restricción.