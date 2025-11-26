Docente fue asesinada por su expareja en Cartagena; esto se sabe

Imagen de referencia. El hecho ocurrió en el barrio La María de Cartagena, cerca de la institución donde la víctima trabajaba. Foto: EFE - Luis Gandarillas

En el barrio La María de Cartagena se registró un feminicidio el martes 25 de noviembre. La mujer, identificada como Beatriz Elena Suárez Martínez, de 43 años y oriunda de Montería, Córdoba, fue asesinada con arma de fuego por su expareja en la vía pública.

El agresor fue identificado como Alexi Velazco Salazar, de 51 años, quien se quitó la vida después del ataque contra Suárez. Según testigos, tras una discusión en la vía, el hombre sacó un arma y le disparó en repetidas ocasiones.

“Segundos después, el agresor se autolesionó con la misma arma, falleciendo en el sitio”, agregó la Policía Metropolitana de Cartagena en su reporte, en el que también indicaron que el hombre tenía una anotación judicial por violencia intrafamiliar.

El hecho generó rechazo en el sector educativo porque la mujer era docente y en los colectivos de mujeres que marchaban esa misma tarde en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Es un hecho triste y lamentable, denunciamos públicamente este acto de violencia que acabó con los sueños de nuestra compañera docente, que acabó con sus ilusiones tras tantos años luchando. Exigimos que cese la violencia contra las mujeres, que cese la violencia contra niñas y mujeres que son desapreciadas en la ciudad de Cartagena”, indicó Teresa Rangel, secretaria de género del Sindicato de Educadores de Bolívar (Sudeb).

También, desde la alcaldía rechazaron el feminicidio de Suárez: ”Que justamente Beatriz fuera asesinada, en manos de quien fue su compañero sentimental, el día del 25N nos sacude y nos convoca a seguir hablando de violencias basadas en género, con el fin de que se puedan salvar más vidas. La muerte de Beatriz es una alerta para las autoridades, quienes deben procurar cuidar a nuestras mujeres y ser mucho más severos en los castigos a los agresores”, dijo Johanna Ordosgoitia, asesora de despacho para Asuntos de la Mujer y equidad de género.

La mujer trabajaba en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander donde enseñaba Ética y Valores y dejó una hija de nueve años. Un familiar relató que la mujer era víctima de agresiones y de amenazas por parte del mismo feminicida.

“Antes que la niña naciera, él la golpeaba mucho. Recuerdo que ella me contaba... Él era un celópata, no la dejaba tener amigas, ni estudiar, ni hacer nada. Solo la dejó estudiar cuando quedó embarazada, un embarazo que fue una bendición porque ella había intentado tener hijos y no había podido”, indicó un familiar a La FM.

Además, indicó que el hombre había vendido su carro recientemente y con ese dinero habría comprado el arma con la que atacó a Suárez. “Él fue y vendió el carro para comprar el arma. Después le mandó a Beatriz una foto mostrándole la pistola y diciéndole que la iba a matar”, agregó el familiar.

Por su parte, según las cifras de Medicina Legal, entre enero y junio de este año, en Cartagena se registraron 300 casos de violencia de pareja, en comparación con el mismo periodo del 2024 que se registraron 383. Y van 17 feminicidios en lo que va del año.