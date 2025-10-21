Desplome de restaurante en Punta Arena dejó 15 turistas heridos

El colapso del segundo piso del restaurante dejó 15 lesionados y tres de ellos permanecen hospitalizados. Foto: Archivo Particular

En la isla de Tierra bomba en el sector de Punta Arena en Cartagena, turistas, vivieron momentos de pánico tras el colapso del segundo piso de un restaurante de madera, donde se encontraba un grupo de 30 personas en su mayoría motociclistas de Barranquilla.

El hecho ocurrió hacia el mediodía, mientras los turistas disfrutaban del almuerzo. “Estábamos esperando los almuerzos, cuando de repente colapsó uno de los extremos de la estructura. Nosotros caímos en forma diagonal quedando unos sobre otros. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, solamente lesiones considerables en que en este momento tres compañeras todavía siguen hospitalizadas”, relató Rafael Landero, uno de los afectados, a Caracol Radio.

De las 15 personas lesionadas tres permanecen bajo observación médica en el Nuevo Hospital de Bocagrande, en Cartagena y una más remitida a Barranquilla. Algunas de las heridas fueron lesiones en la columna, fisuras en el hombre y afectaciones en la cadera.

“A nosotros nos acomodaron en el segundo piso, gracias a Dios en el momento del colapso en la parte inferior no había nadie, pues casi todos habían almorzado y estaban en la playa. Era la primera vez que organizábamos una rodada para Cartagena, como para cerrar con broche de oro”, agregó Landero.

El personal del restaurante activó el plan de evacuación y traslado a las personas heridas en lancha hasta los centros asistenciales. Mientras que los propietarios del establecimiento han brindado apoyo económico a las lesionados y están al tanto de su evolución médica.

Las autoridades locales evalúan las condiciones del lugar y determinarán las causas del desplome, así como las posibles sanciones.