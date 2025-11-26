Joven de 18 años asesinó a su mamá porque cambio la clave del wifi, en Dosquebradas

Imagen de referencia. Familiares de la víctima creen que la joven atacante continúa dentro del municipio. Foto: Alcaldía de Dosquebradas

Gran consternación hay en Risaralda por el asesinato de Maryuri Gaspar, de 34 años, en Dosquebradas, a manos de su hija de 18 años, quien en un acto irracional la apuñaló por haber cambiado la clave del wifi, el pasado lunes 24 de noviembre.

El hecho se registró en el barrio Puerto Nuevo. Primeras versiones indican que Gaspar decidió cambiar la clave del wifi al ver que su hija pasaba bastante tiempo en su celular. Al darse cuenta, la joven peleó con la madre y salió de la casa.

Horas más tarde regresó y continuó la discusión, en medio de la cual cogió un cuchillo de la cocina y apuñaló a Maryuri, quien fue trasladada en un taxi por su hijo de 17 años a un centro médico.

La mujer fue atendida en el hospital Santa Mónica de Dosquebradas, donde se confirmó que llegó sin signos vitales, por lo que las autoridades iniciaron la búsqueda de la joven de 18 años que huyó del lugar.

Allegados a la víctima señalaron a El Pereirano que días antes se habían presentado discusiones entre las dos mujeres y que incluía agresiones por parte de la hija a la madre. En paralelo, vecinos indicaron que previamente también habían escuchado discusiones entre las dos, pero nada que alertara que algo similar podría presentarse.

Una tía de Maryuri señaló al Q’hubo que ella era una mujer alegre, trabajadora y sin problemas con nadie, que recientemente había comprado una motocicleta. De hecho, el día del ataque había pintado la casa y la había decorado con los adornos navideños.

La Policía señaló que activó un operativo para buscar a la joven y avanza en las investigaciones, en conjunto con la Fiscalía, para determinar específicamente lo qué pasó. Familiares de la víctima indican que la joven de 18 años estaría todavía dentro del municipio.