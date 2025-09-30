El historial del extranjero expulsado por migración en Cartagena

Al sujeto también le encontraron cocaína entre su maleta. Foto: Migración

Las autoridades impidieron el ingreso al país de un extranjero que llegó al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena que, además de haber incumplido con la norma de estadía no mayor a 180 días, tiene varios antecedentes judiciales en su país.

El proceso fue realizado por la Dirección Regional Caribe de Migración, que en medio de la inspección y registro, en el paso migratorio en el aeropuerto, identificó que el extranjero excedió en varias ocasiones el límite de permanencia, así como en su equipaje se halló una pequeña dosis de cocaína.

Sumado a esto, en la identificación de antecedentes encontraron que ha tenido procesos por uso de documentos fraudulentos y un arresto previo por robo, por lo que se hizo su inmediata expulsión al considerar que representaba un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana.

“Este tipo de situaciones nos recuerda la importancia de reforzar los procesos migratorios. Personas con antecedentes delictivos o que intentan ingresar de forma irregular representan un alto riesgo para la seguridad nacional y la convivencia pacífica de nuestras comunidades”, dijo Gloria Arriero, directora general de Migración Colombia.

Sumado a esto, Migración resaltó que a la hora de abordar el avión que lo devolvería a su país, el sujeto subió sonriendo y mostrando indiferencia frente a lo que había ocurrido en su ingreso al país.

Migración indicó que en lo corrido del año se han inadmitido 2.500 extranjeros en los diferentes puntos de entrada del país, así como se han expulsado a más de 200 extranjeros por irregularidades, fraudes o por representar riesgos directos a la seguridad.

Entre las principales causales para expulsar a un extranjero está la permanencia irregular, el uso de documentos fraudulentos, delitos o antecedentes criminales (para el que se ha tenido en cuenta la lista Angel Watch de abusos sexuales) y /o fraude o falsedad ante autoridades.