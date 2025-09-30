Se desplomó parte del turístico cerro de “El Picacho”, en Aratoca, Santander

El deslizamiento afectó la zona turística del cerro. Se evalúa el riesgo de nuevos derrumbes. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades restringieron el paso al cerro El Picacho, en Aratoca (Santander) tras el grave deslizamiento que se registró en la mañana del pasado lunes 29 de septiembre y que se llevó las dos cruces, que son ampliamente visitadas durante Semana Santa.

El hecho quedó registrado por habitantes de la zona. La parte alta del cerro conocido como las Cruces colapsó llevándose ladera abajo el sector de turístico que es visitado por peregrinación y por turistas que siguen el sendero.

Según explicó el comandante de la Policía de Aratoca, Benjamín Muñoz, “por ahora no se reportan daños en viviendas ni afectaciones sobre la vía nacional Bucaramanga–Bogotá, pero el terreno quedó inestable y no es apto para caminatas o visitas de turistas”, por lo que se restringió el paso por la zona.

Sumado a esto, señaló que se trata de una montaña inestable y días antes ya se habían observado agrietamientos que se pudieron profundizar por las lluvias. Por esto mismo, se acordonó el lugar, se prohibió el paso de personas y se evalúan riesgos de nuevos deslizamientos. Habitantes de la zona también piden evaluar sus viviendas.

Al respecto, Óscar Eduardo Hernández Durán, secretario del Interior de Santander, aseguró que “ya el alcalde de Aratoca y la Gestión del Riesgo municipal están interviniendo, estamos advirtiendo acompañamiento por parte de la Gestión del Riesgo departamental y activando los mecanismos de atención”.

El cerro El Picacho era uno de los principales atractivos turísticos, naturales y religiosos de la provincia Guanentá, debido a la vista que se tiene desde allí del cañón del Chicamocha y el fácil acceso desde la vía Bucaramanga - Bogotá.