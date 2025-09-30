Hallaron muerta a Victoria Strauss, activista trans que desapareció en Medellín

Victoria Strauss era politóloga y reconocida defensora de los derechos LGBTI. Foto: Archivo Particular

En la vereda El Mazo del corregimiento de Santa Elena, en Medellín, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la activista trans Victoria Strauss, quien había sido reportada como desaparecida el pasado lunes 29 de septiembre.

Según indica el reporte policial, un habitante de la zona halló el cuerpo sobre las 9:40 p.m. del pasado lunes, por lo que dio aviso a las autoridades a través de la línea 123. “Al llegar la patrulla al lugar, ubicó en zona boscosa el cuerpo sin vida de una mujer trans, suspendida. Se coordina con funcionarios de Sijín para la inspección técnica a cadáver”.

La desaparición de Strauss se dio ese mismo lunes. Fue vista por última vez en el barrio Villa Hermosa de la Comuna 8, por lo que tanto familiares como amigos se sumaron a su búsqueda.

Strauss era politóloga y reconocida activista de la comunidad LGBTI de Medellín. Además, había sido una reconocida profesora universitaria, líder social y consejera de paz de Medellín (2017-2019).

Tras confirmarse la muerte de Strauss, William Castañeda, director de Caribe Afirmativo, indicó: “No logramos encontrarte a tiempo, pese a nuestra angustia, no te hallamos. Corrimos para encender alarmas y activamos rutas, pero no te alcanzamos…Nos llegó como un golpe muy hondo, esa noticia de que fuiste encontrada sin vida. Vuela inspiradora de la resistencia travesti".

Organizaciones como Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) exigieron investigaciones para aclarar lo ocurrido, debido al liderazgo de Strauss. “Su muerte ha conmocionado a la comunidad. Se exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad”.