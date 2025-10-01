Eliminarán planilla ocasional para taxistas en los municipios del norte de Bolívar

Imagen de referencia. Hoy, para movilizarse de un municipio a otro, se debe pagar alrededor de COP 25.000. Foto: EFE - GEORGE VITSARAS

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunciaron que trabajarán en un plan conjunto para concretar la eliminación de la planilla ocasional que por más de 30 años se ha implantado a los taxistas que se movilizan entre los diferentes municipios del norte del departamento.

El acuerdo se anunció en medio de la mesa de trabajo que la capital de Bolívar mantiene con los transportadores y a la que fue invitado el gobernador. Los mandatarios señalaron que trabajarán en un circuito metropolitano con los municipios de Turbaco, Arjona, Santa Rosa, Clemencia, Turbana y Santa Catalina.

“Eliminar la planilla ocasional significará menos trabas, más ingresos para los taxistas y un beneficio directo para los miles de ciudadanos que usan este servicio cada día”, señaló Dumek.

En la reunión, uno de los representantes del gremio indicó que actualmente los taxistas deben pagar COP 25.000 si movilizan pasajeros de un municipio al otro, por lo que la eliminación del cobro podría mejorar las tarifas. Aunque los cobros abusivos han sido una de las constantes denuncias en la región, en la reunión no se abordó el tema.

Junto a la eliminación de la planilla, las autoridades también anunciaron la implementación de un programa de bilingüismo para taxistas, que comenzará con 150 taxistas del aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en una alianza entre Unicolombo y la Secretaría de Turismo. Esto es considerado por la alcaldía como “un paso clave para la modernización del servicio y la competitividad turística”.

Además, se anunció la demarcación de zonas amarillas exclusivas para taxistas; la evaluación del pico y placa, que incluiría un plan piloto para la temporada vacacional de final de año; el fortalecimiento del programa “Violeta al volante“, dedicado a las mujeres conductoras, y la implementación de radios tecnológicos en los taxis, conectados a la central de Distriseguridad y la Policía Metropolitana, para mejorar la seguridad del gremio.

“Esta solución definitiva nos permitirá trabajar sin atropellos y transportar de manera legal a miles de usuarios que lo necesitan. Es un cambio histórico para el gremio”, indicó Frank Sánchez, presidente de Sincontaxcar.

Si se cumplen las promesas, se lograría no solo mejorar la seguridad y servicio a los usuarios, sino además modernizar la red de taxis de la región, respondiendo a algunas de las principales quejas de los transportadores, que han exigido el apoyo de los gobiernos locales por años.