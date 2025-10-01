Así robaron cerca de mil millones de pesos de joyería en Ocaña, Norte de Santander

Los ladrones tumbaron una pared. Foto: Captura de pantalla

Un millonario robo se registró en la madrugada del pasado martes 30 de septiembre en una joyería sobre la calle 10, en pleno centro del casco urbano de Ocaña, en Norte de Santander. Tres sujetos tumbaron una pared e ingresaron al lugar del que sacaron joyas y dinero que sumarían alrededor de COP 1.000 millones.

Del hecho se conoce que tres sujetos, que entraron por un parqueadero aledaño a la joyería Ofir, utilizaron una modalidad conocida como ventosa para tumbar una de las paredes de la joyería e ingresar.

Cámaras de seguridad del sitio evidencian que los sujetos sacaron joyas de oro, plata y diamantes, así como dinero de la caja registradora, por lo que el robo estaría por encima de los COP 1.000 millones. De igual forma, en las imágenes quedó registrada la cara de uno de los sujetos.

Sobre lo ocurrido, las autoridades señalaron que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes. En el proceso ya se identificaron las placas del vehículo en el que huyeron los ladrones.

Los propietarios de la joyería publicaron en sus redes sociales el video que evidencia el robo, así como aseguraron que no es la primera vez que intentan robar en el lugar. En una ocasión anterior, meses atrás, se logró frustrar el robo y, aunque se contaba con medidas de seguridad, les sorprende la facilidad con la que los delincuentes pudieron ingresar al lugar en esta ocasión.

Por este tipo de hechos, además de otros hechos de violencia en las vías que conducen a los municipios de Convención, El Carmen, Ábrego, La Playa de Belén y el sur del Cesar, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad en el que se anunció el aumento del pie de fuerza en el municipio.

“También se ha solicitado un fortalecimiento de inteligencia para el municipio de Ocaña, de más miembros de la Sijín y hay un compromiso muy importante por parte de la Fiscalía General de la Nacional, en ese sentido”, añadió Freddy Arengas, secretario de gobierno de Ocaña.