Falsos mensajes provocaron aglomeraciones en sedes del Sisbén en Barranquilla

Falsos mensajes que circularon en redes sociales hicieron que en los últimos días las oficinas del Sisbén en Barranquilla colapsaran.La razón es que las cadenas señalaban que los usuarios deberían actualizar sus datos antes de que acabara septiembre, lo que generó temor y desinformación entre los usuarios.

“No es cierto que exista un plazo hasta el 30 de septiembre para validar la información ni que las personas vayan a perder beneficios del Estado por no acudir de inmediato”, indicó en comunicado el Sisbén ante las aglomeraciones de personas en sus sedes.

Por su parte, la alcaldía de Barranquilla explicó que la actualización de datos en la plataforma del Sisbén IV solo aplica para las personas que se encuentren en estado de verificación o bloqueo en la misma.

“Hacemos un llamado a la comunidad a no dejarse confundir por información no oficial y a consultar siempre los canales institucionales de la Alcaldía de Barranquilla y del Sisbén, donde se publican de forma clara y oportuna todos los procesos y requisitos”, añadió la alcaldía.

Sumado a esto, se recomendó a la ciudadanía corroborar la información que se difunde a través de mensajes no oficiales de las entidades públicas o en cadenas que se hacen virales.

Para esto, se puede revisar la página de la alcaldía www.barranquilla.gov.co, las redes sociales del Distrito o el Sisbén o las líneas telefónicas habilitadas para la atención al usuario. “El Distrito reitera su compromiso con la ciudadanía, garantizando un servicio ordenado, seguro y confiable para todos los barranquilleros”, añadió la alcaldía.

Recientemente, durante el último partido que tuvo la selección Colombia en el estadio Metropolitano, cientos de personas fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo en logística del evento. Para atender la oferta, los postulantes debían pagar COP $15.000 por un carné, pero al llegar al lugar fueron alertados de que habían sido víctimas de una estafa.

