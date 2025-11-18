Ella es Faylin Rodríguez, la nueva reina de la Independencia de Cartagena

Faylin Rodríguez fue coronada por su antecesora Ximena Silva. Foto: Alcaldía de Cartagena

Las Fiestas de la Independencia de Cartagena cerraron este fin de semana con la coronación de la nueva reina. El título fue entregado a Faylin Rodríguez, quien representaba al barrio Blaz de Lezo.

”Con esta majestuosa noche de coronación cerramos con broche de oro las mejores Fiestas de Independencia. A Faylin felicitaciones y desde ya nos dispondremos a apoyarla en todas las iniciativas que desarrolle en pro de su comunidad y por la ciudad en general”, indicó Dumek Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena.

La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones de Las Américas. Entre las cinco primeras finalistas quedaron las representantes del Olaya sector Central que fue coronada como virreina; La Campiña que quedó de Primera Princesa, Barrio España como Segunda Princesa y Villa Fanny, tercera princesa.

Faylin Rodríguez es administradora de Negocios Internacionales, así como modelo. Fue Miss Teenager Colombia 2021. La alcaldía resaltó que la nueva reina presentó como proyecto comunitario “Ruta cultural con tradición festiva”, con el que espera implementar una pedagogía en las calles de su barrio.

“Todavía no lo asimilo, me siento anonadada. Agradezco al jurado por haber visto en mí eso que representa este título tan maravilloso. Agradezco a mis papás y a mi comitiva. De verdad estoy súper feliz y voy a representarlos de la mejor manera”, señaló la nueva reina.

Además del reconocimiento, la nueva reina recibirá COP 9.700.000, Un programa completo de inglés de Spu Company SAS, una beca universitaria de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, un diseño de sonrisa del Dr. Carlos Parra, un bono de tratamiento corporal de EIS Estética, un año de suscripción en BODYTECH y un bono para tratamientos estéticos corporales en Beauty Clinic de Daniela Akel.