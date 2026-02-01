En grave estado está italiano herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario

Imagen de referencia. La emergencia fue atendida por la Estación de Guardacostas. Foto: Fuerza Naval del Caribe

El turista italiano Andrea Verardini Prendiparte, de 57 años, permanece en una unidad de cuidados intensivos en Cartagena desde el pasado 31 de enero, cuando fue arrollado por una lancha en aguas de las Islas del Rosario.

El hecho fue presenciado por otros turistas, que vieron cómo una lancha de un motor impactó al turista que llevaba varios días en Cartagena compartiendo con sus amigos.

De acuerdo con la Estación de Guardacostas, que atendió la emergencia, una hélice habría golpeado la cabeza de Verardini, lo que le provocó un instantáneo sangrado y heridas graves en su cráneo.

Las autoridades investigan si el extranjero se encontraba nadando en una zona prohibida para bañistas y turistas, debido al constante tránsito de embarcaciones de este tipo. Por lo pronto, la embarcación fue inmovilizada y el piloto retenido por las autoridades, mientras avanzan las investigaciones.

Ante lo ocurrido, las autoridades invitaron a los bañistas a extremar las precauciones y a seguir las señales y recomendaciones en el mar, así como les hicieron un llamado a los lancheros a implementar mayores cuidados para evitar que este tipo de situaciones se presente.

Sobre el extranjero se conoce que es oriundo de Florencia, Italia, y había llegado al país con amigos con los que recorrió el Centro Histórico, así como las islas de Barú, donde, según publicaciones en redes sociales, estuvo en una cabaña.

Entre sus últimas publicaciones está un video en una embarcación en la que muestra a sus compañeros de viaje, quienes señalan que se encuentran en las Islas del Rosario.