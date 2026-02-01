Se conoce la identidad del hombre hallado muerto en caño de El Pozón en Cartagena

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si se trató de un homicidio o un suicidio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan las causas de la muerte de Manuel Antonio Castro, de 72 años, que el pasado sábado 31 de enero fue encontrado muerto en un caño del sector de Ciudadela La Paz, en el barrio El Pozón, lo que causó gran conmoción en la comunidad.

Lea: Mujer y sus dos hijas murieron arrastradas por quebrada en Tuluá

Habitantes del sector que transitaban cerca del caño vieron el cuerpo del adulto mayor flotando entre el agua y la maleza, por lo que avisaron a las autoridades.

Al lugar llegaron miembros de la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que hicieron el levantamiento de Castro Zúñiga, quien presentaba heridas en el cuello y laceraciones en el cuerpo.

Ante esto, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Zaragocilla a la espera de la necropsia, que permita identificar si se trató de un suicidio o de un homicidio y si el hecho se registró en la misma zona en la que fue hallado el cuerpo.

Le puede interesar: ¿Quién es el nuevo alcalde de Ponedera, Atlántico?

La identificación del hombre fue hecha por personas de la zona que lo reconocieron. Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles del caso.

Asesinaron a hincha del Real Cartagena

Este fin de semana se registró en Cartagena el asesinato de Jesús Meléndez, de 32 años, integrante de la barra Rebelión Auriverde del Real Cartagena, a quien sujetos en una motocicleta le dispararon en varias ocasiones.

Primeras hipótesis de las autoridades indican que el caso podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas relacionado con la venta de estupefacientes. Las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato.