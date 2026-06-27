Engañaron y robaron a las monjas de la casa natal de Santa Laura Montoya en Jericó

La diócesis de Jericó pidió a las congregaciones tomar medidas ante nuevos intentos de robo. Foto: Archivo particular

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Una recompensa hasta por COP 50 millones ofrece la gobernación de Antioquia por información de la pareja que se hizo pasar por turista, engañó y hurtó a las Hermanas Misioneras de María Inmaculada, guardianas de la casa natal de Santa Laura Montoya, en el municipio de Jericó.

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Según indicó la diócesis de Jericó, el hecho se registró el pasado martes 23 de junio. La pareja ingresó a la casa haciéndose pasar por turistas, mientras que la mujer indicó directamente a las monjas su interés de hacer parte de la comunidad, lo que le permitió ganar la confianza de las religiosas.

“Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan siendo materia de investigación. Aunque no existe certeza sobre ello, no se descarta que se hubiera utilizado algún tipo de sustancia para facilitar la comisión del delito”, añadió la diócesis.

Sobre el hurto, señalaron que los ladrones se llevaron el producido del almacén y apoyos de la comunidad entregados a través de la Santa Misa, lo que afecta “gravemente la economía de esta querida comunidad religiosa, cuya presencia y servicio evangelizador han sido un verdadero testimonio para el municipio de Jericó y para toda la Diócesis”.

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Finalmente, pidieron a la comunidad brindar cualquier información a las autoridades que permita la captura de los responsables, así como solicitaron a las demás congregaciones religiosas tomar medidas, debido a que los delincuentes podrían repetir el modus operandi.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un video en el que se identificarían a los presuntos responsables del hurto, en el que se evidencia a un hombre con una chaqueta de la selección y un bolso.

Junto a las imágenes, el mandatario indicó: “¡No hay derecho! (...), engañaron a las monjitas y les robaron sus ahorros y los recursos para su manutención. He pedido a la Policía ponerse al frente para cazar a estos delincuentes”.