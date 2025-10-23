Enviaron a la cárcel a acusados del secuestro de turistas mexicanos en Cartagena

Imagen de referencia. Los sujetos harían parte de la banda delincuencial “Los Corales”. Foto: Alcaldía de Bogotá

A la cárcel de San Sebastián de Ternera fueron enviados los tres sujetos señalados de haber estado detrás del secuestro en altamar de una pareja de turistas mexicanos, a los que les exigieron un pago extorsivo de COP 1,8 millones.

El hecho, que fue ampliamente conocido y rechazado, se registró en agosto de este año. Según indicó una de las víctimas, la turista mexicana Gretel Miranda Álvarez, el secuestro se registró luego de que contrataron un servicio para trasladarse a Tierra Bomba por COP 80.000 ida y vuelta.

Al regresar, los hicieron cambiar de embarcación y en el camino se detuvieron en otro muelle para recoger a tres personas, que eran cómplices de los delincuentes, pues una de ellas llevaba un datáfono, que luego utilizarían para obligarlos a realizar el pago extorsivo.

“De repente en medio de altamar apagaron motores y uno de ellos empezó a decirnos que pagáramos la visita de la isla, que habíamos hecho uso de las instalaciones y de todos los clubes de playa de la isla de Tierra Bomba, los cuales tenía un costo de 1.800.000 pesos, al cual nosotros nos opusimos al desconocer esto desde un inicio”, indicó en ese momento Miranda.

Tras hacer el pago, los sujetos dejaron a la pareja cerca del Laguito. Ellos buscaron inmediatamente a las autoridades a las que dieron detalles de cómo eran los delincuentes y la embarcación en la que se movilizaban. “Era una lancha de color azul, con franjas negras, letras cursivas amarillas, y toldo azul”, añadió la turista.

Para el hallazgo de los sujetos también fue clave el comprobante de la transacción, que quedó a nombre de Deportes Náuticos Benson en Bocachica.

Los capturados, señalados de integrar una banda delincuencial llamada “Los corales”, fueron acusados por secuestro extorsivo agravado. Ahora, deberán enfrentar el proceso en prisión.

Tras conocerse esto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, celebró las acciones judiciales y aseguró que “en Cartagena no habrá espacio para quienes pretendan intimidar o afectar a los turistas; la ciudad debe ser un destino seguro y respetuoso”.