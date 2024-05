Estafaron a turista en Cartagena: le cambiaron 100 dólares por 40.000 pesos

La turista indicó que el hombre que las engañó quedó registrado en un video. Foto: Captura de pantalla

Un nuevo caso de estafa a un turista en Cartagena se volvió a conocer. Esta vez no se trató del cobro excesivo en un local comercial o en la playa, sino el engaño contra una mexicana que un hombre le cambió 100 dólares por 40.000 pesos.

En un video difundido en redes sociales, la mujer cuenta que el sujeto les estuvo insistiendo que les cambiaría dólares por moneda local a un buen precio. “Resulta que llegó un señor y le dijo a mi hermana: ‘yo le cambio 100 dólares americanos y se los doy a 4.000 pesos’, entonces en ese momento empezamos a contar, y luego él huyó, pero solo nos dio 40.000 pesos”, dijo una de las mujeres.

En el momento no se dieron cuenta del engaño, sino solo hasta que Mónica Barona fue a pagar un producto, que se percataron que tenían poco dinero. “Cuando estaba en misa, en la iglesia, quise pagar algo y me di cuenta de que era muy poquito y que solo me dio 40.000 pesos y no 400.000 “, relató la extranjera.

Las afectadas señalaron que el sujeto que las estafó quedó grabado en un video, por lo que pidieron apoyo de las autoridades. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena recomendó tanto a turista como a locales no hacer este tipo de transacciones fuera de las casas de cambio.