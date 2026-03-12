Expulsaron a extranjera que tuvo varios problemas con hoteles en Cartagena

Migración Colombia decidió expulsarla tras los incidentes protagonizados por la turista en varios hoteles de Cartagena. Foto: Redes Sociales

Tras varias denuncias recogidas por la Policía y la Secretaría de Turismo, que incluyeron conflictos con prestadores de servicios turísticos y hoteleros, Migración Colombia hizo la expulsión de una estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, la mujer acumuló al menos cuatro comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801 de 2016, lo que llevó a evaluar su permanencia en el país. Tras revisar el historial de incidentes, Migración determinó que su presencia representaba un riesgo para el orden público y ordenó su salida inmediata del territorio nacional.

Conflictos en hoteles y deudas acumuladas

Los reportes indican que uno de los primeros incidentes ocurrió en el Hotel Palma Bahía, en el sector de Bocagrande, donde la turista presuntamente se negó a pagar el alojamiento y varios consumos, situación que obligó a la intervención de la Policía para retirarla del establecimiento.

Posteriormente, en el Hotel Pinar del Mar, en el barrio El Laguito, dejó una deuda cercana a COP 560.000 y daños materiales en las instalaciones. La situación más grave ocurrió en el Hostal Marbella 47, donde la mujer llegó asegurando haber sido víctima de un robo y afirmó no tener dinero para pagar hospedaje ni transporte.

El establecimiento decidió brindarle alojamiento y alimentación mientras resolvía la situación. Sin embargo, después de seis días de estadía, la cuenta ascendía a COP 795.000, sin que existiera intención aparente de pago.

Denuncias y versiones contradictorias

La ciudadana también presentó denuncias ante la Fiscalía. Según su versión, en un hotel de Bocagrande habrían forzado la puerta de su habitación para robar parte de sus pertenencias. Además, aseguró que en una playa de Castillogrande le exigieron 200 dólares por el uso de una sombrilla, una silla y una bebida, episodio que, según relató, terminó con el robo de su teléfono celular.

No obstante, las autoridades y prestadores de servicios turísticos detectaron inconsistencias en estos relatos. Registros de cámaras de seguridad y testimonios recopilados indicaron que en algunos casos la mujer abandonó los establecimientos con su equipaje antes de denunciar los hechos.

La decisión de Migración Colombia

Ante la reiteración de incidentes, la Policía Nacional pidió formalmente a Migración Colombia revisar su situación migratoria. Tras analizar los reportes y el historial de comparendos, la entidad decidió aplicar la medida administrativa de expulsión.

🔴 #Noticia | @MigracionCol expulsó a una estadounidense por mal comportamiento en Cartagena. Salió del país bajo la custodia de nuestros oficiales tras irse sin pagar de varios hoteles y protagonizar escándalos.



Todos los detalles aquí 👇🏼https://t.co/c1Mxt2iMQX pic.twitter.com/oO1qOCmX5P — Migración Colombia (@MigracionCol) March 11, 2026

“Los ciudadanos extranjeros que visitan el país deben respetar a las autoridades y las normas de convivencia. Cualquier conducta que altere el orden público podrá derivar en sanciones, incluida la expulsión del territorio nacional”, afirmó Deirdre Rosa Castro directora regional de Migración Colombia en el Caribe

La mujer fue enviada en un vuelo con destino a Miami, cerrando un caso que había generado preocupación entre empresarios del sector turístico de Cartagena.